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Экс-депутат Рады: У украинцев «кипит мозг» из-за заявлений о перекрытии сообщения с РФ

16 Августа 2018 в 09:52
Экс-депутат Рады: У украинцев «кипит мозг» из-за заявлений о перекрытии сообщения с РФ

Бывший украинский парламентарий в эфире НСН посчитал, что полного разрыва сообщения между Россией и Украиной не будет.

Бывший руководитель следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк предложил разорвать все отношения с Россией. По его словам, одного перекрытия железнодорожного сообщения с Москвой будет недостаточно, нужно «закрывать всё», «любые переходы границы с РФ», сообщает «Обозреватель».

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В свою очередь, депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире НСН посчитал такую идею абсурдом (слушайте аудио).

«Мне кажется, это заявление было сделано ещё и в контексте того, чтобы довести [ситуацию] до абсурда после выступления Омеляна (министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян – НСН). Когда он выступает с заявлением прекратить транспортное сообщение, у людей просто кипит мозг. Значит, людям туда ехать нельзя, транспортное сообщение закрывается, но товарооборот увеличивается, значит, вагонами возить из России можно, транзитировать газ можно. Тогда нужно всё перекрыть. Давайте ещё и транзит газа перекроем. Это полностью абсурдная ситуация. Я считаю, что полного разрыва сообщения не будет. По крайней мере, я ни от кого из политиков такого не слышал», - сказал Спиридонов.

Напомним, идею прекратить железнодорожное сообщение с Россией озвучил ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По его версии, это создаст «санитурную границу» с страной, которая ведёт войну с Незалежной, сообщает Ura.ru.  Однако депутат Верховной рады Игорь Мосийчук подчеркнул, что такое решение может окончательно погубить экономику Украины.



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