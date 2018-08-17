«С такими парламентариями враги не нужны». Экс-депутат Рады о визовом режиме с РФ

Владимир Олейник в эфире НСН напомнил украинским депутатам, которые пытаются понравиться США, о негативных последствиях их заявлений для населения Украины.

Депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Юрий Чижмарь предложил ввести визовый режим между Украиной и Россией. По его словам, эта мера необходима для демонстрации Киевом своей твердой позиции, пишет «РИА Новости». Кроме того, украинский депутат подчеркнул, что пограничник не в состоянии быстро дать оценку тому или иному человеку, а главное – разобраться в его намерениях, пишут argumenti.ru.

Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник в эфире НСН объяснил заявление Чижмаря предвыборной кампанией, охватившую Украину. По словам бывшего парламентария, нынешние власти не думают о негативных последствиях своих заявлений для украинцев, а пытаются понравиться американцам.

«Украина находится в предвыборном состоянии. Кандидаты в президенты заявляют об ужесточении позиции в отношении России. Это в тренде заявлений и политики Вашингтона, а там проходит кастинг, кто будет президентом, кто будет премьером, депутатом. Ведь депутаты тоже борются не за Украину, а за свое место во власти. И такие идиотские заявления приятны тем в Вашингтоне, кто относится к "партии войны". Сегодня они не думают о национальных интересах Украины, потому что их заявления, а тем более реализация этих заявлений, противоречат интересам простых людей. Около двух-трех миллионов, по разным оценкам, граждан Украины работают в России. Если будет реализована идея введения виз со стороны Украины, тогда по международным правилам принимается зеркальный вариант, то есть будут введены визы для граждан Украины. Это затруднит перемещение. Это усложнит приезд в Россию, чтобы заработать деньги, отправить их в Украину, поддержать родственников, а через родственников экономику Украины. Безусловно, это вызовет недовольство граждан Украины, но о них же не думают. Они же сегодня опираются не на трезво- и здравомыслящих избирателей, которых в Украине становится все больше и больше, а на радикалов. Это общая политика этих идиотов, которые сегодня приносят Украине вред. Имея таких депутатов, не надо иметь и врагов», — посетовал экс-депутат Рады.Напомним, в июне украинский МИД объявил об открытии восьми визовых центров на территории России. Речь шла о Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Ростове-на-Дону, Самаре и Санкт-Петербурге. Сейчас между Россией и Украиной действует безвизовый режим, однако с 1 января 2018 года Киев ввел биометрический контроль для всех иностранных граждан, которые пересекают украинскую границу.