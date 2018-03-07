Экс-депутат Рады назвал визит Собчак в Крым провокацией

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что если Собчак не признает Крым частью России, то она не должна баллотироваться в президенты.

Кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» о своем намерении посетить Крымский полуостров, но обязательно через территорию Украины. Для этого она обратилась в украинское посольство, однако, в диппредставительстве заявили, что никаких обращений не получали.

Напомним, Собчак открыто не признает статус Республики Крым как части Российской Федерации и ни раз заявляла, что с точки зрения международного права, Крым является украинским.

В эфире НСН экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник удивился желанию кандидата в президенты посетить не признаваемую ею часть России и назвал ее заявление «провокацией» (слушайте аудио):

«Если она считает, что Крым – это не территория России, она не должна баллотироваться. Зачем ей въезжать на территорию России через Украину? Зачем ей надо общение с теми, кого она не признает частью России? Это первое. Второе, ее ждет, скорее всего, такой же прием, как и Петра Порошенко в 2014 году. Третье, на мой взгляд, это какой-то элемент провокации. Вот если ты зрелый политик и знаешь, что это чувствительная тема, не надо заниматься такими вещами, чтобы через скандал привлекать к себе внимание», - заявил украинский политик.

Ранее Ксения Собчак отказывалась вести агитацию в Крыму. Также она предлагала провести новый референдум по статусу полуострова.