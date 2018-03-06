«Правый сектор»: Собчак нечего делать в Крыму!

Артем Скоропадский заявил НСН, что радикалы не признают выборы президента России.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением на въезд в Крым, поскольку, как она заявляла ранее, по международному праву Крым считается территорией Украины.

Пресс-секретарь запрещенного в России «Правого сектора» Артем Скоропадский заявил НСН, что Собчак в любом случае нечего делать в Крыму.

«Мы плевать хотели и на Собчак и на всех остальных так называемых кандидатов в президенты России. Потому что если выборы будут проходить в Крыму, который принадлежит Украине, это будут нелегитимные выборы. Мы не признали выборы в Государственную думу Российской Федерации, потому что они проходили в Крыму, то есть на территории Украины. Если выборы будут проходить на территории оккупированного Крыма, нам совершенно плевать, приедет туда Собчак или не приедет. Или Грудинин, или Жириновский, или другие. Мы в любом случае эти выборы не признаем. Выборы президента России не должны проводиться на украинских оккупированных территориях. Поэтому, если украинские власти разрешат, мы тоже плевать на это хотели», - подчеркнул он.

Напомним, в ноябре прошлого года «Правый сектор» призывал выгнать с Украины вице-консула Польши.