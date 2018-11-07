Безделье в ВСУ. Политолог объяснил дезертирство украинских военных

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал НСН, почему так много военнослужащих ВСУ покидают свои части.

С начала 2014 года по сентябрь 2018 более 33 тысяч военнослужащих ВСУ самовольно покинули части или дезертировали. Об этом говорится в докладе главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса о состоянии правопорядка и воинской дисциплины в вооруженных силах страны, пишут «Известия».

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