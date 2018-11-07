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Безделье в ВСУ. Политолог объяснил дезертирство украинских военных

7 Ноября 2018 в 09:33
Безделье в ВСУ. Политолог объяснил дезертирство украинских военных

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал НСН, почему так много военнослужащих ВСУ покидают свои части.

С начала 2014 года по сентябрь 2018 более 33 тысяч военнослужащих ВСУ самовольно покинули части или дезертировали. Об этом говорится в докладе главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса о состоянии правопорядка и воинской дисциплины в вооруженных силах страны, пишут «Известия».

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко рассказал НСН о причинах массового «бегства» из Вооруженных силУкраины (слушайте аудио).

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«Янукович когда-то вообще перешел на контрактную армию, Порошенко вернулся к призывной армии. С самого начала было понятно, что она не сработает, потому что в принципе, там делать нечего. Это не то, что люди “оставили”. Просто они приезжают, видят, что им делать нечего, и в некоторых случаях им приходится уезжать домой, потому что они понимают, что никакой военной подготовки нет», — пояснил украинский политолог.

Ранее НСН сообщала, что Полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев продолжает наращивать концентрацию сил на линии соприкосновения в Донбассе. Грызлов утверждает, что  ВСУ применяют стрелковое оружие, миномёты, БМП. 
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