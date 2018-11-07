Из ВСУ сбежали более 30 тысяч военнослужащих

С начала 2014 года по сентябрь 2018-го из украинской армии сбежали 33 798 военнослужащих. Об этом говорится доклад главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса о состоянии правопорядка и воинской дисциплины в вооруженных силах страны, пишут «Известия».

Собеседники издания отмечают еще одну важную тенденцию: значительный рост небоевых безвозвратных и санитарных потерь. К октябрю они достигли 17 993 человек. Самыми частыми причинами гибели в мирное время стали суициды, дорожно-транспортные происшествия, неосторожное обращение с оружием и отравление наркотиками. В 2018-м отмечается также рост на 22% числа смертей военных в результате умышленных убийств — с начала года так погибли 227 человек.

В розыске числится около 15 тысяч единиц оружия, похищенных из украинских вооруженных сил.

Ранее НСН сообщала, что Полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев продолжает наращивать концентрацию сил на линии соприкосновения в Донбассе. Грызлов утверждает, что ВСУ применяют стрелковое оружие, миномёты, БМП.