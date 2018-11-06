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Киев наращивает силы на линии соприкосновения в Донбассе

6 Ноября 2018 в 18:28
Киев наращивает силы на линии соприкосновения в Донбассе

Полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев продолжает наращивать концентрацию сил на линии соприкосновения в Донбассе, сообщает RT.

 Грызлов утверждает, что  ВСУ применяют стрелковое оружие, миномёты, БМП. 

Ранее НСН сообщила, что президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с предложением о введении совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ в Донбасс. При этом он выразил готовность Минска взять на себя контроль над российско-украинской границей, а также сопровождение выборов в Донбассе. Также белорусский лидер подчеркнул, что необходимым для урегулирования конфликта моментом является привлечение к переговорам США.

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