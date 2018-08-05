«Tequilajazzz»: Новые песни на фестивале не нужны

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В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018» прошла пресс-конференция группы «Tequilajazzz».

На музыкальные фестивали зрители приезжают послушать старые любимые песни, а не новинки, считает лидер группы «Tequilajazzz» Евгений Федотов. Перед выступлением на сцене «НАШЕ 2.0» музыканты рассказали в пресс-центре НСН о своем репертуаре на «НАШЕСТВИИ» в этом году.



«Никаких сюрпризов. Мы живем во время стабильности всепоглощающей. Мы подготовили несколько вариантов программы. Сегодня по прибытию на площадку мы вышли в народ и пообщались с людьми. Спрашивали, что бы они хотели послушать. И каждый человек спрашивал: “А новенькое будете играть?”. “Нет, сегодня только старенькое”, – отвечали мы. “Ура”, - говорили абсолютно все. Так мы подтвердили свое мнение о том, что на фестивалях не место для чего-то новенького. Это место, куда приезжают люди, чтобы услышать старое и любимое. Песня, так называемая старая, которую мы привезли, она сильно видоизменилась и, возможно, в этом будет сюрприз для наших слушателей», - отметил Евгений Федотов.

Ранее в пресс-центре НСН лидер группы «План Ломоносова», актер Александр Ильин рассказал, что впервые на сцене «НАШЕСТВИЯ» музыканты исполнили песню «Три «Че» совместно с музыкантом Кэш.

Фестиваль в Большом Завидове проходит с 3 по 5 августа. Более 150 музыкантов на трех сценах в этом году выступают для гостей «НАШЕСТВИЯ-2018». Организаторы фестиваля уже рассказали, когда стартует продажа билетов на «НАШЕСТВИЕ-2019».