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Музыка

«План Ломоносова» впервые исполнит на сцене «НАШЕ 2.0» новую песню

4 Августа 2018 в 18:58
«План Ломоносова» впервые исполнит на сцене «НАШЕ 2.0» новую песню
Фото: livekuban.ru
В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» состоялась пресс-конференция группы «План Ломоносова».

На сцене «НАШЕ 2.0» вечером 4 августа выступит группа «План Ломоносова». В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018» музыканты рассказали, какие песни приготовили для гостей фестиваля в этом году.

«Сыграем несколько песен с нового альбома, хиты с предыдущих, сыграем из “Облака в штанах” песню», - рассказал лидер музыкального коллектива, актер Александр Ильин.

Также впервые на сцене музыканты исполнят песню «Три «Че» совместно с музыкантом Кэш. «Впервые на публику ее исполним. До этого времени у нас не получалось где-то пересечься и вместе это сделать. А сегодня это получится», - добавил лидер «Плана Ломоносова».

Музыканты рассказали, что осенью отправятся в тур, в рамках которого посетят порядка 20 городов, а также в конце этого года выступят к концертам в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018» лидер группы «Мельница» Наталья О’Шей (Хелависа) рассказала в о том, как планирует встречать старость.

«НАШЕСТВИЕ-2018» проходит в Большом Завидове в Тверской области с 3 по 5 августа. Более 150 исполнителей выступят на трех сценах фестиваля – «НАШЕ 2.0», Главной сцене и сцене «Высоцкий».

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