Продажа билетов на «НАШЕСТВИЕ-2019» стартует в полночь 6 августа

Организаторы фестиваля ответили на вопросы журналистов в пресс-центре НСН на поле Большого Завидова.

В полночь 6 августа стартует продажа билетов на музыкальный фестиваль «НАШЕСТВИЕ» на следующий год, заявила генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва.



«Фестиваль “НАШЕСТВИЕ” открывает продажу билетов на фестиваль “НАШЕСТВИЕ-2019” сегодня в 00:00», - сообщила она на организаторской пресс-конференции в пресс-центре НСН.

Ранее заместитель генерального директора, продюсер «НАШЕСТВИЯ-2018» Андрей Матвеев назвал фестиваль флагманом фестивального движения в России.

Напомним, «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит с 3 по 5 августа в Большом Завидове в Тверской области. На трех сценах фестиваля выступят более 150 музыкантов.