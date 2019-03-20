Шнурова назвали «Пугачевой нового века»

Борис Барабанов в эфире НСН заявил, что по популярности и узнаваемости группа «Ленинград» может сравниться только с Аллой Пугачевой.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем Instagram опубликовал стихотворение, в котором объявил о том, что текущий тур коллектива станет последним. Музыкант не стал отвергать возможность того, что в будущем может вновь собрать группу, но в рифмах изложил причину своего решения - устал. «Между сложными вещами, я скажу, как не юнец, - этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец», - в стихах написал Шнуров.

Музыкальный обозреватель ИД «Коммерсант» Борис Барабанов рассказал НСН, что группе «Ленинград» нужна пауза, чтобы отдохнуть, собраться с силами и решить, куда двигаться дальше.

«Известно, что в 2008 году подобный прецедент имел место. Тогда тоже казалось, что группа уходит на пике славы. Как оказалось, пик славы был еще впереди. Сейчас «Ленинграду» действительно нужен отдых, они последние 3-4 года достигли всего, чего только возможно артисту в нашей стране. Они стали такой Аллой Пугачевой нового века. Невозможно представить себе еще что-то более популярное, более узнаваемое, более собирающее, чем концерты, клипы и песни «Ленинграда». Понятное дело, им нужен отдых», - заявил он.

Собеседник НСН уверен, что Шнуров не сможет усидеть на месте в силу своей творческой натуры.

«Я уверен, что его никто его не отпустит, а он не отпустит нас. Даже когда закончится прощальный тур, Сергей Шнуров будет в каком-то виде нас радовать. Расстраиваться не стоит, а надо дать людям отдохнуть. Он много чем занимается, можно вспомнить его телевизионную деятельность, это человек самого широкого круга интересов, пишет картины. Я думаю, он не сможет сидеть сложа руки, и что-то будет делать. Просто «Ленинград» – уже такая большая штука, непонятно, что делать дальше, можно лопнуть изнутри. Вероятно, нужно перевести дух и придумать, что делать дальше», - отметил он.

Ранее пресс-секретарь и гитарист группировки «Ленинград» рассказал НСН, как группа отреагировала на заявление Сергея Шнурова о роспуске коллектива. По его словам, несмотря на то, что новость достаточно грустная, группа смотрит в будущее с оптимизмом, и надеется, что впереди будет что-то новое и интересное.