Шнурова назвали «Пугачевой нового века»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем Instagram опубликовал стихотворение, в котором объявил о том, что текущий тур коллектива станет последним. Музыкант не стал отвергать возможность того, что в будущем может вновь собрать группу, но в рифмах изложил причину своего решения - устал. «Между сложными вещами, я скажу, как не юнец, - этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец», - в стихах написал Шнуров.
Музыкальный обозреватель ИД «Коммерсант» Борис Барабанов рассказал НСН, что группе «Ленинград» нужна пауза, чтобы отдохнуть, собраться с силами и решить, куда двигаться дальше.
«Известно, что в 2008 году подобный прецедент имел место. Тогда тоже казалось, что группа уходит на пике славы. Как оказалось, пик славы был еще впереди. Сейчас «Ленинграду» действительно нужен отдых, они последние 3-4 года достигли всего, чего только возможно артисту в нашей стране. Они стали такой Аллой Пугачевой нового века. Невозможно представить себе еще что-то более популярное, более узнаваемое, более собирающее, чем концерты, клипы и песни «Ленинграда». Понятное дело, им нужен отдых», - заявил он.
Собеседник НСН уверен, что Шнуров не сможет усидеть на месте в силу своей творческой натуры.
Ранее пресс-секретарь и гитарист группировки «Ленинград» рассказал НСН, как группа отреагировала на заявление Сергея Шнурова о роспуске коллектива. По его словам, несмотря на то, что новость достаточно грустная, группа смотрит в будущее с оптимизмом, и надеется, что впереди будет что-то новое и интересное.