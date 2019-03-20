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Музыка

В «Ленинграде» с грустью восприняли прощание Шнурова

20 Марта 2019 в 18:35
В «Ленинграде» с грустью восприняли прощание Шнурова

Пресс-секретарь и гитарист группировки «Ленинград» признался НСН, как группа отреагировала на заявление Сергея Шнурова о роспуске.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что стадионный тур команды в 2019 году станет последним. Об этом музыкант написал в среду на своей странице в Instagram. «Между сложными вещами, я скажу, как не юнец, - этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец», - в стихах написал Шнуров. При этом фронтмен «Ленинграда» не исключил, что может «когда-нибудь» вновь собраться с группой в турне, «но не скоро».

Пресс-секретарь и гитарист группировки «Ленинград» Дмитрий Гугучкин в эфире НСН рассказал, что причиной роспуска группы стал слишком насыщенный гастрольный график.

Шнур как культурная скрепа
«В его стихотворении все достаточно полно описано, все причины понятны. Невозможно бесконечно продолжать в том виде, в каком это было до настоящего момента. При такой интенсивности концертного графика любой человек устанет. Всем требуется время на восстановление. Пока неизвестно, что будет дальше, но Сергей Шнуров человек энергичный, найдет, чем заняться. С группой я пока не обсуждал решение Сергея. Думаю, мало, кто обрадуется. Всегда конец чего-то хорошего вызывает грусть и сожаление. Но конец чего-то – это всегда начало чего-то нового, поэтому будем смотреть в будущее с оптимизмом», - заключил он.

Как следует из размещенной Шнуровым афиши, тур группы стартует 4 июня в Калининграде, затем 14 июня «Ленинград» выступит в Москве. В графике также - Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону. Завершит гастроли шоу в Санкт-Петербурге 12 октября.

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