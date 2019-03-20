В «Ленинграде» с грустью восприняли прощание Шнурова

Пресс-секретарь и гитарист группировки «Ленинград» признался НСН, как группа отреагировала на заявление Сергея Шнурова о роспуске.
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что стадионный тур команды в 2019 году станет последним. Об этом музыкант написал в среду на своей странице в Instagram. «Между сложными вещами, я скажу, как не юнец, - этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец», - в стихах написал Шнуров. При этом фронтмен «Ленинграда» не исключил, что может «когда-нибудь» вновь собраться с группой в турне, «но не скоро».
Пресс-секретарь и гитарист группировки «Ленинград» Дмитрий Гугучкин в эфире НСН рассказал, что причиной роспуска группы стал слишком насыщенный гастрольный график.
Как следует из размещенной Шнуровым афиши, тур группы стартует 4 июня в Калининграде, затем 14 июня «Ленинград» выступит в Москве. В графике также - Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону. Завершит гастроли шоу в Санкт-Петербурге 12 октября.