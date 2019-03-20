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Музыка

«Шнуром больше, шнуром меньше!» Лоза о прощальном туре группы «Ленинград»

20 Марта 2019 в 20:03
«Шнуром больше, шнуром меньше!» Лоза о прощальном туре группы «Ленинград»
Музыкант и композитор Юрий Лоза в эфире НСН предположил, что представители современного шоу-бизнеса будут только рады уходу Шнурова со сцены.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что стадионный тур команды в 2019 году станет последним. В связи с этим он опубликовал на своей странице в Instagram стихотворение.

- Между сложными вещами, я скажу, как не юнец,

- Этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец».

При этом фронтмен «Ленинграда» не исключил, что может «когда-нибудь» вновь собраться с группой в турне, «но не скоро».

Музыкант и композитор Юрий Лоза в беседе с НСН заявил, что место Шнурова-шута быстро займут его клоны.

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«Свято место пусто не бывает, найдутся новые матершинники. Мне абсолютно не интересно, уйдет он или нет. Я спрашиваю людей, которые читали Пастернака, Мандельштама, Пушкина хотя бы - сколько поэзии в текстах Шнурова? Нисколько, ноль. Спрашиваю музыкантов – сколько музыки в его композициях? Ноль. А что тогда там есть? Мат есть, прикол, ржака. Может помочиться на первый ряд, может раздеться догола. Охренительно! Счастья полные штаны! Ну будет одним шутом меньше. Его уход ничего не меняет. Нам нужно менять отношение к культуре как таковое. Шнуром больше, шнуром меньше. Отряд не заметит потери бойца. Более того, многие будут рады - товарищи, которым он освободит дорожку. Тем, кто хочет такой же славы так же добиваться. Так что все это ерунда», - заключил он.

Ранее пресс-секретарь и гитарист группировки «Ленинград» Дмитрий Гугучкин в эфире НСН рассказал, что причиной роспуска группы стал слишком насыщенный гастрольный график. «Думаю, мало, кто обрадуется. Всегда конец чего-то хорошего вызывает грусть и сожаление», - прокомментировал участник музыкального коллектива.

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