Грымов позвал кандидатов в президенты на премьеру запрещенного «Юлия Цезаря»

Худрук театра «МОДЕРН» Юрий Грымов зарезервировал места для всех кандидатов в президенты России билет на свой новый спектакль. Как полагает Грымов, спектакль «Юлий Цезарь» по одноименной пьесе Шекспира, политикам будет небесполезно посетить спектакль «Юлий Цезарь» по одноименной пьесе Шекспира, которая состоится 7 марта.

«Я посмотрел телевизионные дебаты кандидатов и испытал чувство стыда за участников, — заявил режиссер. — Обращаюсь к ним: уважаемые господа и дама, вы наверняка пользуетесь услугами политтехнологов и прочих специалистов. Не знаю, какие советы они вам дают; мне кажется, не очень правильные — судя по тому, что я видел на телеэкране. Я призываю вас обратиться к человеку, который давно доказал, что прекрасно разбирается в тончайших нюансах человеческих взаимоотношений — в том числе в сфере политики. Имею в виду Шекспира. В нашем театре в преддверии президентских выборов выходит спектакль “Юлий Цезарь”. Приходите, посмотрите — возможно, вы узнаете себя в ком-то из персонажей, найдете в этом великом произведении ответы на какие-то актуальные для вас вопросы».

Юрий Грымов напомнил, что пьесу английского драматурга вскоре после постановки в МХТ в 1903 году запретили, и этот запрет просуществовал на протяжении всего прошлого столетия.

На премьеру в кассах театра «МОДЕРН» будут зарезервированы по два билета на имя каждого из восьми официально зарегистрированных кандидатов в президенты — Сергея Бабурина, Павла Грудинина, Владимира Жириновского, Владимира Путина, Ксении Собчак, Максима Сурайкина, Бориса Титова и Григория Явлинского.