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«Ночь выборов – 2018» соберёт представителей всех политических движений

5 Марта 2018 в 18:52
«Ночь выборов – 2018» соберёт представителей всех политических движений

Всех участников политического процесса соберёт онлайн-марафон «Ночь выборов – 2018», которая состоится во время выборов главы государства. Об ТАСС сообщил политтехнолог Дмитрий Гусев.

Мероприятие впервые было проведено в прошлом году в единый день голосования, и в этот раз планируется повторить эксперимент. По словам Гусева, на этой встрече собираются все представители политической сферы и обсуждают выборы в прямом эфире без галстуков. Прошлогодний опыт показал успех мероприятия — было собрано около миллиона просмотров в интернете.

«Мы приглашаем всех политиков, все политические партии, кандидатов, политологов, политконсультантов, журналистов, блогеров, всех, кто интересуется политикой», — сообщил Гусев.

Он подчеркнул, что слово на онлайн-марафоне может взять любой эксперт, вне зависимости от своей политической позиции. Также на встрече будут присутствовать представители общественности, не задействованные в политике — артисты, музыканты, публичные личности. Мероприятие пройдёт на площадке «Известия Холл» 18 марта с 12:00 до часу ночи.

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