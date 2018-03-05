«Ночь выборов – 2018» соберёт представителей всех политических движений

Всех участников политического процесса соберёт онлайн-марафон «Ночь выборов – 2018», которая состоится во время выборов главы государства. Об ТАСС сообщил политтехнолог Дмитрий Гусев.

Мероприятие впервые было проведено в прошлом году в единый день голосования, и в этот раз планируется повторить эксперимент. По словам Гусева, на этой встрече собираются все представители политической сферы и обсуждают выборы в прямом эфире без галстуков. Прошлогодний опыт показал успех мероприятия — было собрано около миллиона просмотров в интернете.

«Мы приглашаем всех политиков, все политические партии, кандидатов, политологов, политконсультантов, журналистов, блогеров, всех, кто интересуется политикой», — сообщил Гусев.

Он подчеркнул, что слово на онлайн-марафоне может взять любой эксперт, вне зависимости от своей политической позиции. Также на встрече будут присутствовать представители общественности, не задействованные в политике — артисты, музыканты, публичные личности. Мероприятие пройдёт на площадке «Известия Холл» 18 марта с 12:00 до часу ночи.