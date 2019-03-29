Роман Рябцев обещал переплюнуть хайп «Брата-3» в новом клипе

ФОТО: Стас Барецкий, продюсер фильма «Брат-3» // Википедия

Постановщик «Digital runners» заявил НСН, что к осени этого года обсуждать клип будут больше, чем анонсированную картину Барецкого.

Певец Роман Рябцев презентовал клип на песню «Наша тайна» в пресс-центре НСН. Это первая работа с материалом будущего альбома, релиз которого ориентировочно намечен на осень 2019 года. Однако у автора и его команды постановщиков есть идеи визуального воплощения и других синглов. Один из них, по словам продюсера, постановщика «Digital runners» Дмитрия Лебедева, обещает наделать больше шуму, чем фильм «Брат-3» Стаса Барецкого.

«Вы наверняка слышали, сейчас идёт хайп по поводу фильма “Брат-3”, такой, немного грязный. Я думаю, у нас задумка такого боевика, что мы переплюнем этот хайп к осени», — заявил НСН Лебедев.

Ранее артист и его команда рассказали НСН, почему некоторые сцены пришлось вырезать из клипа на песню «Наша тайна». Также Роман Рябцев раскрыл журналистам причину, по которой покинул группу «Технология».