Роман Рябцев: Группа «Технология» изжила себя полностью

Музыкант объяснил НСН своё решение покинуть коллектив тем, что попытка «реанимации» группы не удалась.

Певец, композитор и поэт, саунд продюсер, автор хитов «Странные танцы», «Нажми на кнопку» Роман Рябцев в пресс-центре НСН объяснил свой уход из группы «Технология». По его словам, коллектив изжил себя, а его музыка осталась в 90-х.

«Во-первых, группе “Технология” исполняется 30 лет в 2020-м году. Я не первый раз оттуда ухожу. Группа изжила себя полностью, как музыкальная единица. Стилистика эта умерла, осталась в 90-х, попытка “реанимации” не удалась, спасибо менеджменту», — заявил Рябцев.

Ранее в пресс-центре НСН директор группы «Технология» Алексей Филимонов рассказал свою версию ухода Романа Рябцева из коллектива, отметив, что тому выгодно, чтобы группа распалась. Этой мысли бывшего коллеги Рябцев не нашёл логического объяснения: «С чем связано? В связи с весенним обострением, видимо. Не иначе», — заметил музыкант.

Напомним, группа «Технология» была основана в 1990-м году. Пик её популярности пришёлся на 1991—1993 годы. В 93-м году из неё первый раз ушёл вокалист Роман Рябцев, спустя 10 лет он вернулся к коллективу. В 2017-м году он вновь решил оставить работу в группе. Однако до сих пор между ним и музыкантами остаются неразрешённые вопросы. Конфликт возник на почве взаимных притязаний на исполнение хитов 90-х.