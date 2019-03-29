Страх цензуры. Роман Рябцев отказался от образа священника в клипе

Постановщик клипа рассказал НСН, что кадр был вырезан из опасения цензуры.

Певец Роман Рябцев презентовал в пресс-центре НСН клип на новую песню «Наша тайна», записанную совместно с певицей Moumina. После презентации продюсер, постановщик «Digital runners» Дмитрий Лебедев рассказал, какие сцены были вырезаны из клипа из опасений преследования.

«Мы закладывали в клип несколько значений. Миг поцелуя, объятий, сколько эмоций происходит между людьми. И второе, это небольшой стёб над теми слухами, которые кружатся вокруг артиста. Его представляют то кровожадным, то гангстером, то смешным…», — рассказал Лебедев.

«Да, не сняли только, как я ем христианских младенцев на завтрак!», — добавил Роман Рябцев.

«Да, у нас был первоначальный вариант, где Роман — священник, он закрывает рот маленькому мальчику и говорит — наша тайна такая большая… Но мы решили, что это не пропустят по цензуре», — поделился постановщик.

Ранее в эфире НСН Роман Рябцев раскрыл причину своего ухода из группы «Технология». Напомним, это уже второй раз, когда артист покидает коллектив. Первый раз он расстался с коллегами по музыкальному цеху в 93-м году и вернулся только спустя 10 лет. Сейчас Роман Рябцев занимается сольным творчеством и готовится к масштабному концерту в честь 30-летия профессиональной музыкальной деятельности.