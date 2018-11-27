Победители «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» : После гала-концерта мы были в состоянии аффекта

ФОТО: Группа «Рви меха» // Ольга Махалова

Победитель конкурса признался НСН, что был впечатлён одним из конкурентов и убеждён, что победа уйдёт к нему.

Завершился первый всероссийский конкурс молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Финальный гала-концерт прошёл в Театре на Таганке 26 ноября. Здесь жюри совместно с залом определило тройку победителей и двух призёров зрительских симпатий.

Первое место заняла новосибирская группа «Рви меха». Её лидер Александр Петенёв сразу после выступления поделился с НСН эмоциями от победы.

«Я со сцены только спустился, у меня состояние аффекта! Неожиданно, но я старался! Честно, я дико пустился в пляс под ребят из Хабаровска — Starkillers, под первую песню. Они реально крутые чуваки! Я, честно говоря, думал, что они победят. А то, что происходит на сцене, эта биохимия, она не позволяет адекватно ситуацию оценить», — признался лидер коллектива.

Выступление в финале конкурса стало своего рода индикатором, который показал артистам, чего они добились к этому времени, заметил Петенёв.

«Всегда хочется стремиться к новым горизонтам, новым площадкам, аудитории. Просто сегодня был такой момент, как лакмусовая бумажка. Когда стараешься что-то сделать, много сил прилагаешь, потом делаешь какую-то паузу, а то, что ты уже сделал, энергетика этого уже сама работает, до адресата доходит, и это стреляет! Я 15 лет уже этой группой занимаюсь, меня от этого просто прёт», — заявил финалист.

В свою очередь наставник группы-победителя, лидер «Северного флота» Александр «Ренегат» Леонтьев признался НСН, что уверен в дальнейшем успехе своих подопечных.

«Конкурс для них всего лишь такая проба нервной системы, проверка на прочность. И тут дело даже не в победе. Я заглядываю в будущее и понимаю, что у них уже и так всё хорошо, просто пока об этом никто не знает», — заявил Леонтьев.

По его словам, «Высоцкий. Фест» сделал немалый шаг в сторону музыкальной демократии, что особенно важно для современной отечественной сцены.

«Главный плюс конкурса в том, что любая движуха, которая завязана просто на том, нравится людям, не нравится, это уже хорошо. Потому что есть музыка продюсируемая, когда тебе навязывают определённый вкус, и есть, когда люди сами выбирают. Здесь шаг в сторону именно какой-то музыкальной демократии. Здесь люди не кошельком голосуют, а сердцем. Это очень правильно, особенно в нашей стране. Потому что у нас пока музыкальный лифт заключается только в клипах на YouTube и всё, это если без продюсеров», — отметил Леонтьев.

Напомним, все победители конкурса получили уникальную возможность выступить в 2019 году на сцене НАШЕ 2.0 фестиваля «Нашествие». Также каждый из финалистов получил ценные призы, которые помогут раскрыть свою творческую индивидуальность и идти вперёд к музыкальному Олимпу. Подробнее о том, каковы итоги конкурса, читайте в специальном материале НСН.