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Высоцкий.Фест

Группа «Рви меха» пообещала выспаться перед финалом «Высоцкий. Фест»

23 Ноября 2018 в 19:09
Группа «Рви меха» пообещала выспаться перед финалом «Высоцкий. Фест»
В эфире НСН финалисты конкурса признались, что совсем не волнуются перед решающим выступлением.

До финала Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест» осталось всего два дня. Уже 26 ноября в Театре на Таганке пройдёт гала-концерт, на котором профессиональное жюри вместе со зрителями определит победителей.

В эфире НСН финалист конкурса, лидер группы «Рви меха» Александр Петенёв рассказал, какие эмоции испытывает перед выступлением.

«Мы просто выйдем и исполним, то, что должны. Скорее всего, мы сыграем те же песни, что записывали на студии. Мы спокойно относимся к финалу. Понятно, что будем стараться и работать, надеемся, что техника не подведёт. Сейчас у нас по два выступления в неделю. Но в этот раз, в отличие от студийного этапа, у нас даже получится поспать перед выступлением. Конечно, определённые ожидания и переживания присутствуют. Но мы будем двигаться дальше, надеемся, что этот конкурс нам даст определённые результаты и плоды, чтобы затраченные силы окупились», - рассказал Петенёв.

Финал конкурса определит трёх победителей, которые получат бонусы для творческого роста и ротацию песни в эфире «НАШЕго Радио». Ещё одного призёра по версии «ВКонтакте» выберут слушатели — голосование за артиста, которому достанется раскрутка трека на аудиторию в миллион человек, идёт в официальной группе конкурса до 26 ноября включительно.

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