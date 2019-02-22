Лоза: Баста и Гнойный ответят за молодежную музыку

Музыкант и композитор Юрий Лоза заявил в эфире НСН, что в России некому поддерживать молодежную музыку.

Владимир Путин поручил разработать меры господдержки популярной молодежной музыки. В официальном поручении говорится, что также речь шла и о видах визуальных искусств. Сообщается, что план ключевых задач в этой сфере должны быть представлены президенту России уже к 1 сентября этого года.

Музыкант и композитор Юрий Лоза в беседе с НСН выразил мнение, что выполнение поручения Владимира Путина в России будет поручено некомпетентным кадрам.

«Любая инициатива хороша тогда, когда есть, кому ее исполнять. Кто ей будет управлять? Ну, сейчас посадят Басту или Гнойного. С кем будут советоваться? Будут браться какие-то люди, которые популярны у молодежи, будут какие-то люди, которые у них непопулярны. Эти люди будут выводить какую-то общую директиву, которая поможет разработать некие планы по популяризации музыки. Какой? Путин, наверняка, говорит о том, что в музыке должна быть какая-то позитивная и даже направляющая составляющая. Что-то такое, что будет нас вести, как во времена коммунизма, чтобы музыка была идеологична в какой-то степени. Путин имеет в виду, что музыка должна нести какую-то идеологию, двигать нас вперед, что-то нам давать, куда-то вести и так далее. Будут сидеть люди, мало что понимающие в музыке как таковой. Потому что одни не понимают, и не пишут, и не поют, но тем не менее популярны, другие тоже не имеют малейшего представления, как работать с молодежью», — заявил музыкант.

Музыкант заявил, что самым наглядным примером непонимания потребностей россиян можно считать Евровидение:

«Самое наглядное – Евровидение. Если из них кто-то скажет, что Евровидение направлено на россиян…кто россиян спросил, кого отправлять? Поэтому если вы говорите, что эта структура каким-то образом думает о россиянах или работает для них… Они заняты распилом бюджета этого конкурса. Больше там ничего нет. Сейчас они побегут задорого покупать у американцев песню, чтобы получить откат. Пойдут к израильтянам за текстом, чтобы получить откат. Швейцарцы будут ставить номер, чтобы получить откат», — рассказал Лоза.

По словам Юрия Лозы помогать молодым российским музыкантам надо иначе:

«Вы берете и медиа-систему всю меняете. И все! Убираете из медиа системы тех людей, которые в данный момент заняты не этими задачами, а зарабатыванием бабла. Выводите определенную часть медиа системы из понятия бабла, то есть делаете ее финансово независимой… Пока вы не создадите какие-то структуры, которые не будут зациклены на деньгах, вы не можете говорить об этом даже. Какие-то люди должны быть ориентированы на то, чтобы работать на культуру, а не на зарабатывание денег. Создайте несколько специальных музыкальных каналов, на которых денег не будет. Чтобы это были не денежные каналы. Пусть государство эти каналы поддержит. Эти каналы будут смотреть молодые люди. И потом, посадите туда людей на оклад и жестко смотрите, чтобы они там не занимались воровством», — пояснил он.

Эксперт заявил, что необходимо наличие национальной идеи, иначе самыми популярными в России так и останутся реперы:

«Берите национальную идею, если она существует какая-либо. В какую сторону мы движемся? Я же говорю, сядут два старпера и Гнойный с Бастой и они будут тащить эту культуру в разные стороны. Потому что общей идеи вы им не дадите. Ее нет у вас этой идеи. Все они ангажированы и будут поддерживать собственные интересы. Потому что вы создаете поле для рэперов и они будут популярны. Они же не сами по себе выскочили эти рэперы и стали популярными. Вы сделали так, вы – ее система. В том числе журналисты. Всех убедили, что это музыка. И эти люди сейчас будут все решать… это разовое искусство, а эти люди сядут и будут говорить, куда двигаться нашей молодежи», — заключил эксперт.

Ранее музыкант и композитор Юрий Лоза в эфире НСН объяснил, почему вкусы российских слушателей предсказуемы и кто влияет на их музыкальные пристрастия.