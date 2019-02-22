Послание на фоне двойного отжима впечатлило Telegram

НСН представляет Топ-5 главных событий уходящей недели по версии самых популярных Телеграм-каналов страны.

Топ-1: Послал, так послал





Послание Президента Федеральному Собранию стало самым обсуждаемым событием прошедшей недели. Владимир Путин сделал центром Послания тему прорывного развития. Не только в экономической, но и в социальной сфере, о которой говорилось больше часа. Президент призвал Правительство РФ разработать меры поддержки этих планов. Вопросы внешней политики были сопряжены непосредственно с проблемами суверенитета и обороны. Решить такие масштабные задачи, по мнению Путина, поможет общая солидарность граждан вокруг реализации национальных проектов.

«Bunin & Co» отмечает: «Нынешнее послание – реакция на запрос общества, которое не согласно жить по принципу «пушки вместо масла». Отсюда и подчеркнуто социальный характер этого документа, и шаги навстречу многодетным семьям, пенсионерам, беднейшим слоям общества».

«Темник» пишет: «Президент установил вектор на очеловечивание государства, превращение его из бюрократического механизма в сообщество людей, которые должны помогать другим людям. Отсюда продвижение социального контракта, введение ипотечных каникул и т.д. Без такого преобразования трудно будет восстановить пошатнувшееся доверие граждан».

Блогер Максим Кононенко уделяет особое внимание части послания про инновации: «Путин декларирует государственную программу в области искусственного интеллекта. Вот только что такие программы декларированы в Китае и США. <…> Множество профессиональных конкурсов и мода на них (а судя по тому, что в этих конкурсах участвует уже под два миллиона человек, мода есть) — это очень мощный стимул и для развития образования. <…> Это серьезное дело, потому что мы, конечно, отстаем во многих сферах, кроме IT. Ну а примеры реальных назначений после участия в таких конкурсах у всех перед глазами. Это тоже мощный стимул для участия».

«Мюсли вслух» заочно оппонирует критикам, которые считают, что финансовое стимулирование не повлияет на демографию: «А кому от этого станет хуже? Вот кому повредят денежные выплаты на первых и вторых детей в возрасте до полутора лет для семей, чьи доходы не превышают 2 прожиточных минимумов на человека, пособия по уходу за детьми с инвалидности, снижение налога на недвижимость в зависимости от числа детей, льготная ипотека и т.д.? Никому хуже не станет».

«Россия в глобальной политике» комментирует внешнеполитическую часть послания: «Сохранение мира - главная задача, все остальное вторично. Договоров больше нет, и когда появятся - неизвестно. Поэтому безопасность надо обеспечивать самим в силу собственного понимания и возможностей. А они есть, и на их совершенствование в целях превентивного сдерживания сил и средств жалеть не будут. Гонка вооружений прошлого не повторится, ибо бессмысленно, принцип паритета умер».

«Доктор прописал» отмечает главную, по его мнению, внешнеполитическую проблему: «Внешней политике было уделено примерно минут 20 (добавим сюда и про новые виды вооружений). Три четверти из этого времени речь шла о Соединенных Штатах, про все остальные страны буквально одной строкой. То есть по сути, здесь у России одна проблема, но она очень большая».

Топ-2: Лидеры и шарлатаны





Полуфиналы конкурса управленцев «Лидеры России» по ЦФО завершили этап, в других округах полуфиналы прошли раньше, финал состоится в марте. Полуфиналам предшествовал повторный тест, на котором участники должны были очно подтвердить результаты пройденных ранее тестов. После ретеста около 16% участников были отстранены от дальнейшего прохождения заданий.

Автор канала «YAROSH», принимающий участие в конкурсе, публикует пост благодарности: «Я всем рекомендую участвовать через год, ну а пока начинать готовиться, это местами очень просто, а местами очень сложно. Где-то вмешивается случай, где-то не хватает компетенций, а в некоторых случая наоборот раскрываются сильные стороны. <…> Нигде и никогда, ни на одной площадке нельзя найти столько умных, амбициозных и открытых людей. За столом, во время кофе-брейка, в автобусе - каждую секунду все пытаются узнать друг друга. Это трудно описать и ощутить со стороны, в это можно только полностью погрузиться и выйти обновленным».

Автор канала «АДЕКВАТ», также принимающий участие в конкурсе, так описывает личные ощущения от полуфинала: «Новые полезнейшие знакомства. Перспективы новых траекторий - надо видеть лица людей, получающих приглашения пообщаться от лидеров своих рынков, и эти приглашения - только первая волна. Новые навыки, которые только успевай хватать полными горстями. И сгенерированные за какой-то час новые проекты, лучшие из которых наверняка пойдут в работу - и, надеюсь, в паблик попадет, где и как они появились на свет».

«Номенклатура» отмечает дополнительные плюсы в проведении повторного тестирования: «Организаторам пришлось пойти на ухищрения, которые в итоге работают только в лучшую сторону для конкурса. Проведено повторное тестирование всех полуфиналистов, чтобы они могли подтвердить свой результат первого тура. <…> Именно эта деталь позволит некоторым компаниям-партнерам проводить собеседования уже с полуфиналистами - те доказали свою компетентность».

«НОП - Молодежь и соцлифты» отмечает плюсы развития «Лидеров России» в регионах: «Механика базового копирования пока не позволила регионам почувствовать свою идентичность в процессе лифтинга талантов, но запустив механизмы подобные «Лидерам России», региональные власти, во-первых, получат профит от рекрутинга управленчески одаренных людей, интегрировав их на топовые должности в свои команды, во-вторых, активизируется процесс сменяемости закостенелых региональных элит и, в-третьих, соцлифты как новый формат социальной активности привлечёт и взрастит ту часть общества, гражданскую активность которой не выявляли существующие форматы».

«Железный занавес» пишет, что Бразилия решила перенимать опыт России в подготовке управленческих кадров. В доказательство канал ссылается на публикацию в Facebook одного из руководителей Профсоюза работников Бразилии Энрике Домингеш: «Домингеш считает, что подобная практика поможет Бразилии найти новые кадры и резервы для руководящих постов, ведь в России, благодаря конкурсу, назначено 2 губернатора, несколько десятков региональных министров и высших должностных лиц в госкомпаниях». Позже канал сообщил, что «Лидерами России» заинтересовалась одна из крупных сербских партий, и намерена провести аналогичный конкурс в Сербии.

Топ-3: Двойной отжим





Наиболее обсуждаемой экономической новостью в Telegram стал арест основателя и управляющего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и еще пятерых человек по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». По версии следствия, Кальви организовал схему, благодаря которой в счет долга банку «Восточный» были уступлены акции, заявленной стоимостью 3 млрд рублей. По версии следствия, цена акций ничтожна.

«Банкста» пишет: «Дело против Baring Vostok оказалось ещё наивней, чем предполагалось. По данным следствия, основатель Baring Калви продал акции «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) своему же банку «Восточный» и знал, что у ПКБ есть долг в размере 2,5 млрд руб.<…> Ирония иронией, но статья, которую шьёт следователь предполагает до 10 лет тюрьмы. Материалы дела поступили из ФСБ. Следователь не говорит о том, что владелец банка Восточный тоже Калви. Так любую корпоративную сделку по покупке компании с долгом можно назвать мошенничеством. <…> Пресловутые особенности бизнеса в России и беспредел органов. Калви сам пустил козла в огород».

«Бойлерная» пишет: «Barings Vostok в Кремле знают, но поделать ничего не могут, потому что у нас правовое государство. И президент не влияет на следователей и прокуроров. Значит, рассчитывать на помощь Путина Калви не приходится, хотя его и считают крупным инвестором. А это уже говорит о том, что меры могут быть более мягкие, чем просит другая сторона».

Главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в канале «aavst» комментирует появившуюся информацию, что арест Калви ударил по фондовому рынку и спровоцировал падения акций «Яндекса», в который инвестировал деньги Baring Vostok: «Будьте внимательны. У Бэрринг Восток нет пакета акций Яндекса уже 2 года. Продано. Поэтому конспирологические теории относительно Калви и поисковика не работают».

«Мысли-НеМысли» предполагает придание делу политического и идеологического характера в глазах Запада: «Учитывая то, как проходят заседания суда, да и то, что сами по себе обвинения в хищении 2,5 млрд рублей выглядят надуманными, учитывая странную схему, ждем более активной реакции Запада. Нет большого труда в том, чтобы представить Калви сотоварищей политическими или даже идеологическими жертвами, и под это дело усилить санкционное давление. Слишком хороший повод, чтобы просто пройти мимо».

Топ-4: Анонимные источники

Издание Ura.ru со ссылкой на неназванный источник в Государственной Думе сообщило о подготовке парламентариями законопроекта, по которому нельзя будет приобрести автомобиль, если покупатель не озаботился приобретением гаража или парковочного места. В понедельник спикер нижней палаты распорядился запросить источник информации Ura.ru, поскольку такая инициатива не рассматривалась ни одним думским комитетом. Распоряжение вызвало негативную реакцию среди авторов телеграм-каналов.

«Методичка» возмущается: «Законопроект о фейковых новостях еще не подписал президент, не принял Совет Федерации, Госдума приняла проект закона только в 1 чтении, а спикер Володин уже распорядился использовать его против Ура.ру за новость про гаражи. Первый случай применения непринятого закона против СМИ в истории современной России».

Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова попыталась в своем телеграм-канале смягчить распоряжение шефа: «Я не считаю, что нужно арестовывать журналистов или ликвидировать СМИ, если это произошло по недоработке журналиста (глупость, молодость, безответственность). Но разобраться в этом вопросе стоит, так как под ударом фейков находятся не только различные институты, но и люди, которых вводят в заблуждение ложной информацией».

Канал «Мейстер» предполагает, что в поручении спикера возможны нарушения законодательства: «Согласно действующему Закону РФ от 27 декабря 1991 года «О СМИ» ответственность перед законом за деятельность изданий несут редакции. Слова Володина, вполне вероятно, означают желание закон изменить, и при этом исходят они от человека, обладающего законодательной властью. Заметим, что поручение Володина сразу двум комитетам Госдумы запросить у сайта сведения об анонимном источнике информации находится на грани нарушения закона. Согласно все тому же закону «О СМИ» редакция не вправе называть лицо, предоставившее сведения с условием неразглашения его имени, за исключением случая, когда соответствующее требование поступило от суда в связи с находящимся в его производстве делом».

Журналистка Екатерина Винокурова «Ekvinokurova» пишет: «Публикация не может котироваться, как «фейк ньюс», потому что, кроме источника, в ней цитируется представитель профильного комитета по транспорту Александр Старовойтов <...> То есть, депутат от своего имени говорит, что вопрос не в бредовости идеи, а в наличи парковок, которые можно было бы обязать приобретать. Итак, журналисты ничего не придумали, потому что депутат от своего лица им по сути подтверждает наличие такого варианта. Статья написана вполне корректно».

Топ-5: Солсберийский акционизм

На строительных лесах Солсберийского собора, в ночь на воскресенье появился огромный российский флаг. Это вызвало возмущение западных СМИ. Посольство РФ назвало случившееся провокацией. Полиция пока не смогла установить лиц, ответственных за акцию. Новость широко обсуждалась в Telegram.

«Мышь в овощном» пишет: «Местные негодуют, особенно упертые наши – ликуют, нормальные люди – недоуменно возмущаются. А вот компетентным органам стоило бы задуматься, не усматривается ли в этом событии признаки состава преступления, предусмотренного статьей 329 УК РФ «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации»».

«Мастер пера» пишет: «С учётом последних сообщений британских СМИ об ухудшении состояния Скрипаля ночная акция с вывешиванием российского флага на шпиле собора в Солсбери обретает особое звучание и смысл. Говорят, что флаг был так подвешен, что выглядел склоненным - как обычно бывает в дни траура либо в акциях сопереживания чужому горю. Так что, не исключено, перформанс с флагом в Солсбери - инициатива если не самих Скрипалей, то сочувствующих им активистов».

Канал «Майор и Генерал» пишет: «Конечно, российский флаг над Солсбери почти наверняка повесили сами британцы. Причем отнюдь не симпатики РФ. Причем наверняка совсем не "по фану", а с определенными (военно) политическими целями - к годовщине событий всеми возможными средствами напомнить (о своей же) провокации. Только вот эффект на международных рынках будет сомнительный. А для поднятия "боевого духа" внутри России – отлично».

«Шулика» уже видит в инциденте акционизм и современное искусство: «Флаг над соборе в Солсбери это постмодернизм. И очень хорошо, что он ровно такой. Хорошо, потому что он не разжигает ненависть, не является злой пропагандой. Это политическо-художественная акция. Если война с танками сейчас переросла в информационную, чем плохо, когда сидят наши соседи в соцсетях и поливают Россию, наши диванные войска им отвечают. И слава Богу, что не убивают друг другу. Следующая же война может быть уже войной перформансом и художественных акций».