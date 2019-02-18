Лоза рассказал, почему россияне любят Киркорова и Пугачёву

В эфире НСН музыкант и композитор Юрий Лоза почетовал, что его, в отличие от Киркорова, не зовут на телевидение и корпоративы.

Согласно опубликованному опросу «Левада-центра», россияне назвали своими любимыми исполнителями Филиппа Киркорова, Аллу Пугачеву и Стаса Михайлова. По данным социологов, в ходе проведённого опроса большинство респондентов отдали предпочтение отечественной эстраде, а именно поп-музыке. В список любимых композиций вошли и советские хиты. 30% россиян любит шансон, 22% по душе классическая музыка. Любителей бардовской песни немного — всего 9%. Фанатов джаза чуть больше — 12%. Русский рок слушают лишь 15% респондентов.

Музыкант и композитор Юрий Лоза в эфире НСН заявил, что не удивлен вкусам россиян.

«Вкусы народа абсолютно предсказуемы. Кого будут по телевизору показывать — того и будут любить. Начните завтра с утра до вечера показывать какого-нибудь совершенно незнакомого человека, и он очень скоро тоже войдет в этот список. Мы же понимаем, что народ сам ничего не выбирает. Есть поводыри, которые ведут народ в определенном направлении. Это очень просто. Не надо мне показывать, что народ может сам что-то где-то найти, отыскать, выбрать и так далее. Народ будет делать то, что ему скажут. Этим прекрасно пользуются люди, которые управляют медиасистемой. Будет с утра до ночи Киркоров — будете Киркорова любить, приглашать на корпоративы. Если Лозу не показывают по телевизору, ну просто категорически, то меня, конечно, никто не будет приглашать и включать в какие-либо списки», — возмутился Лоза.

Музыкант заявил, что изменений от существующей системы ждать совершенно бессмысленно, так как привыкшие жить в определенном режиме люди, стоящие у руля ничего менять не захотят. Юрий Лоза добавил, что если механизм приносят деньги, то менять его просто глупо.

«Ненужно рубить сук, на котором сидишь. Ради чего? Ради каких-то людей? Никого из начальников медиасистемы не интересует мнение людей. Если бы их это интересовало, то людей спросили бы кого отправить на Евровидение. Но никто же не спрашивает. Если бы у нас система каким-то образом реагировала бы на мнение людей, то можно было бы об этом говорить. Сейчас ей совершенно наплевать. Она живет по собственным законам и соответственно навязывает людям определенную систему координат», — уверен композитор.

Напомним, ранее ВЦИОМ опубликовал данные опроса, согласно которому самым популярным актером в 2018 году россияне назвали Сергея Безрукова. Лучшими писателями года стали Дарья Донцова, Александр Пушкин и Захар Прилепин.