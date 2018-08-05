«Круче всего играют под гитару». «Ундервуд» о конкурсе «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»

Участники группы выступили в пресс-центре НСН после своего сета на Главной сцене «НАШЕСТВИЯ-2018».

Участники группы «Ундервуд» в качестве жюри музыкального конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» посетили один из отборочных концертов, который прошел в Новосибирске. На «НАШЕСТВИИ-2018», где полуфиналисты конкурса выступают на сцене «Высоцкий», музыканты рассказали о тех авторах, которые им понравились больше всего.



«Мы следили за ними [участниками “ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ”] в Новосибирске, когда бы отборочный тур. И мы выбрали понравившиеся коллективы и исполнителей. Наверное, магия Владимира Семеновича [Высоцкого] в том, в Новосибирске, по крайней мере, большинство понравившихся нам людей были исполнителями под гитару. Это очень выигрышно для таких отборочных конкурсов. Просто играть под гитару - это круто», - признался один из основателей группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко.

Ранее участник музыкального коллектива Максим Кучеренко в пресс-центре НСН поделился впечатлениями от выступления на Главной сцене «НАШЕСТВИЯ-2018».

Напомним, музыкальный фестиваль проходит в Большом Завидове с 3 по 5 августа. На третьей сцене «Высоцкий» выступают полуфиналисты конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ».