Жюри «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» ждет чуда от полуфиналистов

5 августа на сцене «Высоцкий» на «НАШЕСТВИИ-2018» из 50 участников музыкального конкурса выберут 10 финалистов.

Во второй день работы сцены «Высоцкий» на «НАШЕСТВИИ-2018» полуфиналисты конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» продолжают свои выступления, которые оценивает жюри. Вечером будут подведены итоги, и из 50 полуфиналистов отберут 10 лучших музыкантов-участников финала. Члены жюри конкурса рассказали НСН, по каким критериям оценивают выступления конкурсантов и дали несколько полезных советов начинающим исполнителям.



«Есть несколько аспектов. Это же песенный жанр, поэтому главными компонентами является текст, музыка и гармония между ними. Это важно, чтобы слова и музыка сосуществовали в гармонии. И четвертый компонент, который сложно проанализировать, это чудо. Чудо, которое есть в каждом из нас», - отметил член жюри «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» , лидер рок группы «Хьюго», автор-исполнитель Павел Пиковский.

Среди авторов, которых он уже услышал со сцены фестиваля, по мнению эксперта, «есть очень интересные и самобытные». «Я каждому из них желаю твердости на выбранном пути. Музыка – дело непростое. Нужно быть готовым к тому, что не все будет даваться с первого раза», - советует Павел Пиковский.

Член жюри конкурса «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ», руководитель Московского театра поэтов Владислав Маленко отметил, что конкурсанты для участия в отборочных концертах, которые прошли ранее в 8 городах, ехали «на последние деньги из Магадана в Хабаровск и там побеждали». «Есть американская мечта, а есть русская мечта. И хотелось бы, чтобы она носила имя Высоцкого», - отметил Владислав Маленко.

Он подчеркнул, что отбор 10 финалистов произойдет именно на «НАШЕСТВИИ-2018», где ребята выступают на одной площадке с известными и популярными музыкантами. «Я желаю, чтобы каждый из ребят имел свое лицо, был сам по себе свободен и причастен к русскому творчеству, русскому року. Напутственное слово дал сам Владимир Высоцкий. В своей песне “Чужая колея” он сказал важные слова: "Эй, вы, задние – делай как я. Это значит не надо за мной. Колея эта только моя, выбирайтесь своей колеей"», - добавил член жюри конкурса.

Ранее председатель жюри «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ», актер театра и кино Никита Высоцкий отметил, что атмосфера фестиваля должна помочь конкурсантам наладить контакт со зрителем, раскрыть свой потенциал. Медиадиректор фестиваля «НАШЕСТВИЕ», сопредседатель жюри конкурса «ВЫСОЦКИЙ.Фест» Сергей Горбачёв рассказал, что победители конкурса получат уникальные возможности для продвижения и творческого роста.

Напомним, 25 июня стартовал молодёжный музыкальный конкурс авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ». Всего на конкурс поступило 2267 заявок от участников в возрасте от 18 до 35 лет со всей страны.

Прямую трансляцию выступлений полуфиналистов конкурса на сцене «Высоцкий» 5 августа смотрите по ссылке.