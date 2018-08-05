«Ундервуд»: Энергетика «НАШЕСТВИЯ» накрывает с головой!

В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018» музыканты ответили на вопросы журналистов.

После выступления на Главной сцене «НАШЕСТВИЯ-2018» группа «Ундервуд» в пресс-центре НСН поделилась впечатлениями от участия в «Главном Приключении Года» и общении с публикой.



«Нас встретили хорошо, мы рады. Очень накрывает эта сцена. Это самая большая площадка, на которой мы принимает участие в течение года», - отметил участник группы Максим Кучеренко.

Он напомнил, что впервые группа «Ундервуд» выступала на одном из крупных фестивалей в 2001 году вместе с группой Guanо Apes. « Я первый раз оказался с Володей (один из основателей коллектива Владимир Ткаченко – прим. НСН) на одной сцене. Я понимал, что столько энергии и не знал, что с ней делать. Теперь, когда мы превратились в настоящую машину по управлению эмоциями, я понимаю, сколько я могу уже делать, какой я правильный дядечка, как я люблю свою работу и как мы с коллегой классно эту работу выполняем», - отметил музыкант.

Ранее в пресс-центре НСН лидер группы КняZz Андрей Князев рассказал о своем отношении к панк-року.

Напомним, «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит в Большом Завидове с 3 по 5 августа. В заключительный день фестиваля на сцену выйдут группы «Конец фильма», «Ногу свело!», «Ария», «Ленинград» и многие другие исполнители.