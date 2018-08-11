«НАШИ в городе» переполнили Васильевский спуск

Многотысячной толпе посетителей праздничного концерта «НАШИ в городе» не хватило места на Васильевском спуске, сообщает спецкор НСН с места событий. Причем заполнена не только фан-зона, организованная специально для гостей «НАШЕСТВИЯ», но и вся территория до набережной.





Напомним, в субботу, 11 августа «НАШЕ Радио» отмечает свое 20-летие грандиозным концертом у стен Кремля. Вход свободный! Праздник продолжится до 22:00. Москвичей и гостей столицы на протяжении всего дня радуют «25/17», «7Б», «LOUNA», Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ», Вадим Самойлов, «Калинов мост», «КняZz», «Нейромонах Феофан», Ольга Кормухина и Александр Белов, «Пикник», «Слот», «СерьГа» и другие.



