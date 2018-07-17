Член жюри «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» посоветовал конкурсантам поучиться у рэперов и Монеточки

ФОТО: Борис Барабанов // НАШЕ Радио

Музыкальный обозреватель ИД «Коммерсант» Борис Барабанов рассказал НСН, чего сегодня не хватает на отечественной сцене.

Уже в конце этой недели жюри конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» окончательно подведёт итоги отбора участников. И в преддверие этого волнующего многих артистов момента НСН пообщалась с членом жюри конкурса, музыкальным обозревателем ИД «Коммерсант» Борисом Барабановым, чтобы узнать, какой запрос на музыку сейчас актуален в российском шоу-бизнесе.

Отечественной музыкальной культуре не хватает мощных текстов, заявил собеседник издания и член жюри. Конкурсов много, но пробиться в них нелегко, а попадают в мейнстрим именно авторы небанальных с точки зрения языка песен.

«Чтобы быть замеченным в этой череде конкурсов, я думаю, важно делать упор на текст. Всё-таки Высоцкий поэт. Текст — это то, чего не хватает, что в дефиците в нашей популярной музыке, в широком смысле слова. Поэтому популярен хороший рэп, популярна певица Монеточка. То есть, как только появляется продукт с чуть-чуть более пристальным вниманием к тексту или просто с хорошим русским языком, какими-то небанальными поворотами, интересными речевыми приёмами, даже если просто две строчки хорошо сделаны, это уже плюс. Я бы рекомендовал артистам присылать свои самые интересные с текстовой точки зрения треки, а зрителям — внимательно слушать, как это спето, и, прежде всего, как это придумано с точки зрения слов, лирики. Из всех песенных конкурсов этот наиболее ориентирован на слово», — заметил Барабанов.

Сбор заявок на конкурс продолжается до 20 июля на сайте vfest.ru. Принять участие могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, единственным обязательным условием для конкурсантов является авторство песен, ограничений по музыкальным жанрам нет. НСН продолжает собирать мнения членов жюри конкурса, так, недавно один из них, лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин признался, чего ему не хватает во всём многообразии треков, которые присылают молодые амбициозные артисты.