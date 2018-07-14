Кончаловский – участникам «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ»: Не просто пойте, рвите душу!

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Режиссер Егор Кончаловский в эфире НСН посоветовал участникам конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» не ограничиваться простым исполнением своих песен.

Меньше недели остается до окончания приема заявок на конкурс молодых авторов-исполнителей «ВФСОЦКИЙ.ФЕСТ». Уже 21 июля в рамках фестиваля начнется отборочный тур, в котором понравившиеся жюри 160 участников выступят в Москве Нижнем Новгороде, Новосибирске, Пятигорске, Санкт-Петербурге, Хабаровске и Екатеринбурге.

На сайте vfest.ru собрано уже больше тысячи заявок на участие. Конкурс не ограничивает авторов исполнителей никаким рамками, давая им полную творческую свободу. Режиссер Егор Кончаловский в эфире НСН не исключил, что такой подход позволит молодым музыкантам найти в себе что-то кроме красивого голоса.

«Я лично считаю, что Высоцкий – больше, чем просто художник. Это символ страны, собиратель выражений послевоенного Советского Союза. Так бывает, когда творчество человека более ценно, не как произведение искусства, а как социальное явление, как выражение неких чаяний всего народа и простого человека. Если у этих прекрасных новых молодых исполнителей кроме вокала и музыки, кроме тех вещей, которые являются критериями оценки музыкального произведения, будет еще что-то из того, чем обладал Высоцкий, то конкурс имеет смысл!» - заявил собеседник агентства.

Кончаловский посоветовал участникам конкурса, в первую очередь, вкладывать в свое дело всю душу, только тогда созданное произведение станет настоящим искусством.

«Я, к сожалению, не певец и не музыкант. Профессионально посоветовать ничего не могу, но замечу, что любая творческая активность, любой вид искусства, в первую очередь, требует сердца и любви, требует души. Смысл Высоцкого был в том, что он рвал себя, рвал свою душу, когда исполнял песни. В этом смысл и цельность Высоцкого. Это был крик души, а не просто песенки. Если люди хотят участвовать в конкурсе, который носит имя Высоцкого, то там должно быть что-то, кроме гитары и хриплого голоса. Это должно быть наполнено огромной человечностью, болью и переживанием. Это и есть любовь и душа», - заключил Егор Кончаловский.

Напомним, что стать участником музыкального конкурса может стать любой автор-исполнитель в возрасте от 18 до 35 лет. Подать заявку и отправить свой трек на суд жюри можно на сайте vfest.ru Особая номинация - раскрутка песни на аудиторию в миллион человек, - ждет одного из финалистов от соцсети «ВКонтакте». Для этого необходимо выложить трек на своей страничке с хэштегом #ВысоцкийФест. Прием заявок будет закончен 20 июля. Уже на следующий день начнется второй этап, в рамках которого в восьми городах пройдет концерты 160 участников. Тех, кто попадет в 50 лучших авторов-исполнителей, ждет фестиваль «НАШЕСТВИЕ», а после – финал, в котором останется только десять музыкантов. Гала-концерт конкурса пройдет в Москве. Подготовиться к нему молодым музыкантам помогут известные исполнители и продюсеры. Победитель конкурса, который получит специальные условия для развития своего коллектива, определится уже осенью.