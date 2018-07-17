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Музыка

Галанин: В конкурсе «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» мне не хватает джаза

17 Июля 2018 в 13:32
Галанин: В конкурсе «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» мне не хватает джаза
Лидер группы «СерьГа», член жюри конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ» в эфире НСН рассказал, как выбирает лучших музыкантов среди сотен заявок.

Менее четырёх дней осталось до завершения первого этапа конкурса «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ». У молодых авторов-исполнителей осталось совсем немного времени, чтобы прислать свои шедевры на сайт v.fest.ru и выложить на странице в соцсети «ВКонтакте» с хэштегом #ВысоцкийФест.

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На сегодняшний день музыканты прислали почти 1500 заявок. Каждую из них отслушивает жюри из 32 человек. Лидер группы «СерьГа», член жюри конкурса Сергей Галанин в эфире НСН рассказал, чего ему не хватает в конкурсе.

«Прислали бешеное количество заявок! Есть очень интересные участники. Фестиваль позиционируется, как многожанровый, но я, в силу своих пристрастий, кручусь больше вокруг рок-музыки. Хотя представлена и танцевальная музыка, и она цепляет! Странно, что пока я совсем не услышал джаза», - поделился Галанин.

Напомним, 20 июля станет известен список участников, которые пройдут в следующий этап. 20 музыкантов из каждого российского федерального округа выступят на концертах в 8 городах. Потом 50 счастливчиков получат шанс выступить на специальной сцене «НАШЕСТВИЯ» «Высоцкий». А 10 финалистов получат уникальные возможности для развития и выступят на концерте в Москве.

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