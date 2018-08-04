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Хелависа: Над погодой на «НАШЕСТВИИ-2018» мы поколдовали

4 Августа 2018 в 16:54
Хелависа: Над погодой на «НАШЕСТВИИ-2018» мы поколдовали
В пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ» проходит пресс-конференция группы «Мельница»

Группа «Мельница» выступила на Главной сцене «НАШЕСТВИЯ-2018» 4 августа. Лидер музыкального коллектива Наталья О’Шей (Хелависа) рассказала в пресс-центре НСН на поле фестиваля, что над погодой в Большом Завидове «пришлось поколдовать».

«Отличный звук, нам всем очень понравился. Мы немного поколдовали, чтобы немного посветлее и посвежее стало, прежде чем мы вышли на сцену», - отметила певица.

Хелависа рассказала, по какому принципу группа составляла трек-лист на «НАШЕСТВИЕ-2018». «Мы обычно играем the best фестивальные сеты из наиболее популярных песен из последних пластинок и пара тройка популярных хитов», - сообщила лидер «Мельницы».

Ранее в пресс-центре НСН на поле «НАШЕСТВИЯ-2018» организаторы отметили спокойную обстановку на фестивале в этом году.

Напомним, «НАШЕСТВИЕ-2018» с 3 по 5 августа проходит в Большом Завидове. В первый день фестиваля выступили «NOIZE MC», «Сплин», «Ночные снайперы», «LOUNA», Найк Борзов, Глеб Самойлов с «The Matrixx» и «Кукрыниксы» и другие музыканты. 4 августа на Главной сцене и сцене «НАШЕ 2.0» звучат песни «Алисы», «7Б», «Анимации», «Наива» и многих других популярных исполнителей. На третей сцена «Высоцкий» выступают полуфиналисты конкурса «ВЫСОЦКИЙ.Фест». Также над полем прошло красочное авиашоу пилотажной группы «Русские Витязи».

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