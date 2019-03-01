Москвичей на выходных ждут температурные качели

Ведущий специалист Гидрометцентра РФ рассказала НСН, какая погода ждет жителей московского региона в ближайшие дни.

Погода в Москве и области будет быстро меняться в предстоящие выходные. Об этом в эфире НСН сообщила ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова. Ожидается ветреная погода, резкие перепады температуры и давления.

«Погода поменяется уже к началу выходных, в ночь на субботу местами пройдёт небольшой снег, сохранится гололедица, ветер северо-западный 5-10 м/с местами с порывами до 12-17 м/с. Температура в Москве понизится до -10 С°… -12 С°, по области максимальная температура -10 С°… -15 С°. Днем в субботу в Москве -4 С°… -6 С°, по области -4 С°… -9 С°, уже обойдется без осадков. Вполне возможно, что выглянет солнце, ветер северо-западный 5-10 м/с без порывов. В ночь на воскресенье в Москве температура понизится до -8 С°… -10 С°, по области -8 С°… -13 С°. Давление перестанет расти и остановится на отметке 740 мм рт. ст. Местами пройдет небольшой снег», - рассказала Макарова.

По данным синоптика, в воскресенье в московский регион придет новый циклон, который принесет низкое давление и повышение температуры.

«Днем в воскресенье уже около 0 С° в Москве, по области максимальная температура -4 С°… 1 С°. В ночь ветер будет с порывами до 12-17 м/с. К нам подойдет новый циклон, поэтому и давление начнет падать, будет облачно, будет идти снег, местами его будет сопровождать метель. В ночь на понедельник уже без порывов ветра, очень низкое атмосферное давление местами с небольшим снегом. Температура -8 С°… -10 С° в Москве, по области -8С°… -13 С°», - отметила ведущий специалист Гидрометцентра.