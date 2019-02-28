Четверг
28 февраля
USD 65.76
EUR 74.82
Горячие новости

Уходящий февраль вошёл в тройку самых тёплых в XXI веке

28 Февраля 2019 в 19:22
Уходящий февраль вошёл в тройку самых тёплых в XXI веке

Уходящий февраль стал стал одним из самых тёплых в XXI веке. Как отмечают синоптики, среднемесячная температура превышала климатические нормы более чем на шесть градусов. При этом, в центре погоды «Фобос» подчеркнули, что последний зимний месяц в Москве отличался неустойчивой, резко меняющейся погодой - с ощутимыми колебаниями ртутных столбиков термометра. 

Метеорологи добавили, что самая высокая температура воздуха в этом месяце была зафиксирована 17 февраля: воздух прогрелся почти до пяти с половиной градусов, холоднее всего было 23 числа – термометры фиксировали в мегаполисе 11 градусов мороза.

Между тем, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН заявил, что, несмотря на то, что календарная весна начинается уже завтра, 1 марта, в ближайшее время ждать по-весеннему тёплой погоды не стоит. Метеоролог подчеркнул, что погода в марте будет достаточно изменчивой: это подтвердит и температурный фон, и режим осадков.Так, в ближайшую ночь и в течение завтрашнего дня в центральной России температура будет выше многолетних значений примерно на 5 градусов. Однако уже к вечеру столбики термометра опустятся до минус пяти градусов


Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.