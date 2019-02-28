Гидрометцентр: Весну не ждите

Научный руководитель Роман Вильфанд в эфире НСН рассказал, какую погоду жителям столичного региона следует ожидать в первый день марта.

Календарная весна начинается с 1 марта, но синоптический сезон весны с этой даты ждать не стоит. Об этом в эфире НСН сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он рассказал, что март является с климатической точки зрения еще зимним месяцем. Предстоят и понижения температуры, и повышения.

«Первый день весны будет необычным. Казалось бы, он не такой холодный, температурный фонд на нулевой отметке, ближайшую ночь и в течение завтрашнего дня температура будет выше многолетних значений примерно на 5 градусов. Но радости особой не будет, поскольку снег, гололедица, а к вечеру ожидается понижение температуры, к 21 часу она понизится до -5 С°. Растаявший накануне снег и осадки создадут условия для гололедицы, местами сильной. Облачная погода, хмурая, давление очень низкое», - добавил он.

По словам синоптика, с субботы в столичный регион вернется морозная зима, похолодание продлится вплоть до следующей недели.

«Более зимний день, очень похожий на январский, будет в субботу 2 марта. Температура в Москве -10 С°… -12 С°, по области до -15 С°, днем совсем не жарко -4 С°… -6 С°, по области до -9 С°. Вполне зимняя погода. Давление резко повысится, переменная облачность, солнечно, но ветрено. В воскресенье 3 марта ночь по прежнему холодная -10 С°… -12 С°, настоящие морозы, по области до -15 С°, но днем начнет теплеть. Максимальные температуры будут -1 С°… -3 С°, а затем с 4 числа с понедельника оттепель. Но тоже безрадостная – под ногами хлюпает, сверху что-то сеет, неприятно в целом», - отметил он.

Как уточнил метеоролог, март будет изменчивый месяц, это подтвердит и температурный фон, и режим осадков, который будет меняться. Даже некоторая оттепель быстро прекратится. Роман Вильфанд добавил, что 1 марта «надо рассчитывать на тепло душевное, а не на атмосферное». По заверению специалиста, для весны еще слишком рано.