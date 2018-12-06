Эксперт призвал не связывать инцидент в московской школе с сочинением

Доктор педагогических наук в эфире НСН подчеркнул, что за ЧП стоят глубокие личные проблемы.

Подростка, который пришёл в московскую школу с ножом, передали врачам. Они проведут обследование и окажут ему необходимую медицинскую помощь, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Ранее в столичных правоохранительных органах сообщили, что учащегося удалось отговорить от суицида, он сдался полиции. В результате ЧП в школе никто не пострадал. Стоит отметить, что некоторые СМИ сообщили, что накануне школьник плохо написал сочинение перед подготовительным ЕГЭ.

Доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН призвал не связывать сочинение с поступком подростка.

«Никакой связи между этими событиями нет. Все исследования показывают, что, как правило, эксцессы происходят у людей с глубокими личными проблемами. Это может быть несчастная любовь, конфликт с отцом. Эти вещи надо очень хорошо понимать, потому что когда мы даём информацию, что это связано с сочинением, она ни на чём не основана по той простой причине, что эти сочинения не представляют никакой угрозы для детей: их можно переписать, это довольно вольная форма», - подчеркнул эксперт.

По словам Евгения Ямбурга, сейчас у всё большего числа детей выявляют психоневрологические отклонения.

«Если вы возьмёте данные Союза педиатров, у нас реально здоровых детей только 12,5%. Это не значит, что все инвалиды, просто есть особенности в развитии. В обществе огромная невротизация. Должен вам сказать, что на первом месте по заболеваниям идёт психоневрология. Это не случайно. Слава богу, что в этой школе блестяще сработала психологическая служба, потому что это тоже огромная проблема: во многих школах отсутствует такая служба. А дальше они будут заниматься выявлением глубинных причин и так далее. Никакой, кроме внешней по времени и датам, связи с сочинением я не вижу», - заключил в эфире НСН Ямбург.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter сообщил, что в школу №1359 пришёл мальчик с ножом, однако его удалось изолировать. По одним данным, он был закрыт в кабинете, по другим – в раздевалке. С ним работала полиция при поддержке психологов. Ранее заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН отметил, что в подобных ситуациях лучше, когда с подростком работает знакомый психолог.