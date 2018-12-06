Психолог рассказал, что помогло в переговорах со школьником в Жулебино

Эксперт в эфире НСН отметил, что школьный психолог знает подростка.

Подростка, который пришёл в школу с ножом, передали сотрудникам полиции. В этот момент присутствовали родители ученика. В результате инцидента никто не пострадал, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. ЧП произошло в одной из школ района Жулебино. По предварительной информации, подросток пришёл на занятия с ножом с намерением совершить суицид, потому что плохо написал сочинение к пробному ЕГЭ, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как утверждают СМИ со школьником и ранее работали психологи.

Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН отметил, что в подобных ситуациях лучше, когда с подростком работает знакомый психолог.

«В этой ситуации полпути пройдено уже, психолог знает этого мальчика. Это разговор для школьного психолога, который работает с определённым возрастом, то есть если бы она подошла к пожилому человеку или 25-летнему, вероятность успеха была бы намного ниже. Конечно, [лучше, чтобы это был знакомый психолог]. Она знает его проблему лучше или хуже. Другое дело, когда приходит человек со стороны и подходит к этому по стандартному клише», - отметил эксперт.

По словам Сергея Ениколопова, обычно общаются в таких случаях специально обученные переговорщики. Эта профессия, как подчеркнул собеседник, в последнее время становится всё более востребованной.

«В психологии есть группа ребят, которые учатся на переговорщиков. Правда, им потом приходится чаще работать переговорщиками в компаниях экономических, где переговоры конфликтные. И в подразделениях МВД есть переговорщики. Сейчас это востребованная, к сожалению, профессия. У нас ЧП за ЧП при том, что там пьяные семейные конфликты. И это я не говорю даже про школьников», - заключил в эфире НСН Ениколопов.

Согласно информации СМИ, охранникам удалось вовремя заметить нож у школьника, поэтому они изолировали его в одном из помещений. Учебное заведение эвакуировали. Переговоры с подростком вели сотрудники полиции при участии психолога.