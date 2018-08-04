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Нашествие

Молодожены стоят в очереди к ЗАГСу «НАШЕСТВИЯ»

4 Августа 2018 в 14:42
Молодожены стоят в очереди к ЗАГСу «НАШЕСТВИЯ»
В этом году зарегистрировать брак на «Главном приключении года» выразили желание сотни пар.

Сотни влюбленных пар приходят к официальному ЗАГСу «НАШЕСТВИЯ-2018», который открылся для гостей фестиваля 3 августа. Желающих зарегистрировать брак на поле фестиваля оказалось так много, что около ЗАГСа образовалась очередь.

На «НАШЕСТВИИ» 2018 снова работает ЗАГС

Напомним, после торжественной церемонии, в которой также принимают участие ведущие «НАШЕго Радио», новобрачным выдают специальные нарядные свидетельства фестиваля о зарегистрированном браке, браслеты молодоженов и фото на память о событии. ЗАГС «НАШЕСТВИЯ-2018» будет работать 4 августа до 18:00.

Ранее в эфире НСН ведущий утреннего шоу «Подъемники Александр Бон рассказал, как проходят церемонии бракосочетания.

Отметим также, что интерес гостей фестиваля вызвали и спортивные мероприятия – утром 4 августа у сцены «НАШЕ 2.0» прошла зарядка.

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