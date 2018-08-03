На «НАШЕСТВИИ» 2018 снова работает ЗАГС

В эфире НСН ведущий утреннего шоу на «НАШЕм Радио» Александр Паньков рассказал о работе ЗАГС на «Главном приключении года».

Официальный ЗАГС «НАШЕСТВИЯ-2018» открылся для гостей фестиваля 3 августа. Более 110 пар уже решили зарегистрировать отношения в Большом Завидове. Ведущие утреннего шоу «Подъемники» на НАШЕм Радио Игорь Паньков, Александр Бон и Таня Борисова примут участие в торжественных церемониях для влюбленных, которые захотят обручиться на «Главном приключении года».



В эфире НСН Александр Бон рассказал, как будет проходить церемония в ЗАГСе «НАШЕСТВИЯ» (слушайте аудио).

«В этом году снова будет работать ЗАГС. Наша “святая троица” "Подъемников" как обычно придет туда в хорошем настроении, и мы будем соединять сердца людей, которые, либо встретились на “НАШЕСТВИИ”, либо для которых это просто fun и они еще раз хотят соединить свои сердца здесь, помимо официальной [церемонии]. Для нас это очередное общение с людьми, которые чем-то делятся, а также возможность, если кто-то не попадет на автограф-сессию, сфотографироваться, сделать общую фотографию. Это очень прикольно и здорово. Поэтому я всех жду – приходите. В пятницу утреннее шоу [“Подъемники”] работает там с 12. Люди спустя некоторое время пишут мне: “Саша, ты нас помнишь? Это мы тогда были в ЗАГСе”. Я отвечаю, что не помню, ведь людей было так много. Тогда они присылают фотографию и я вспоминаю. Я храню эти фото, у меня их больше 50 штук. Это очень круто», - сказал ведущий.

ЗАГС будет работать 3 и 4 августа с 12:00 до 18:00. Новобрачным будут выданы специальные нарядные свидетельства фестиваля о зарегистрированном браке, браслеты молодоженов и сделаны фото на память о событии.

Напомним, фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит в Большом Завидове в Тверской области с 3 по 5 августа. На Главной сцене, а также сценах «НАШЕ 2.0» и «Высоцкий» выступят более 150 исполнителей. Среди них: «Алиса», «Ария», «Группировка Ленинград», «Ногу Свело!» и «Uma2RmaN», Глеб Самойлов и многие другие.

Организаторы «Главного приключения года» также подготовили обширную развлекательную программу для гостей. В их числе - открытый мастер-класс – не только для взрослых, но и для детей. Его проведет член сборной России по фехтованию Дмитрий Ригин.