На «НАШЕСТВИИ» 2018 снова работает ЗАГС

Официальный ЗАГС «НАШЕСТВИЯ-2018» открылся для гостей фестиваля 3 августа. Более 110 пар уже решили зарегистрировать отношения в Большом Завидове. Ведущие утреннего шоу «Подъемники» на НАШЕм Радио Игорь Паньков, Александр Бон и Таня Борисова примут участие в торжественных церемониях для влюбленных, которые захотят обручиться на «Главном приключении года».
В эфире НСН Александр Бон рассказал, как будет проходить церемония в ЗАГСе «НАШЕСТВИЯ» (слушайте аудио).
ЗАГС будет работать 3 и 4 августа с 12:00 до 18:00. Новобрачным будут выданы специальные нарядные свидетельства фестиваля о зарегистрированном браке, браслеты молодоженов и сделаны фото на память о событии.
Напомним, фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит в Большом Завидове в Тверской области с 3 по 5 августа. На Главной сцене, а также сценах «НАШЕ 2.0» и «Высоцкий» выступят более 150 исполнителей. Среди них: «Алиса», «Ария», «Группировка Ленинград», «Ногу Свело!» и «Uma2RmaN», Глеб Самойлов и многие другие.
Организаторы «Главного приключения года» также подготовили обширную развлекательную программу для гостей. В их числе - открытый мастер-класс – не только для взрослых, но и для детей. Его проведет член сборной России по фехтованию Дмитрий Ригин.