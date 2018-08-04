Суббота
04 августа
USD 63.45
EUR 73.47
Нашествие

Утро «НАШЕСТВИЯ-2018» началось с«Гимнастики» Высоцкого

4 Августа 2018 в 10:44
Утро «НАШЕСТВИЯ-2018» началось с«Гимнастики» Высоцкого
Гости фестиваля сделали зарядку под живую музыку.

Второй день «НАШЕСТВИЯ-2018» 4 августа гости музыкального фестиваля встретили зарядкой под живую музыку. На сцене «НАШЕ 2.0» в 08:30 началась спортивная гимнастика. Упражнения на поле участники делали под песни Владимира Высоцкого, группы «Кино» «Видели ночь», «Молитву» группы Би-2 и другие ритмичные композиции. Многие решили не только размяться, но и подпевать любимым песням. В третий заключительный день фестиваля 5 августа зарядка для всех желающих начнется на поле в 09:00.

Напомним, 19-й фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит в Большом Завидове в Тверской области с 3 по 5 августа. Более 150 исполнителей выступят для гостей на трех сценах – «НАШЕ 2.0», «Главной сцене», а также сцене «Высоцкий», открытой в этом году специально для участников музыкального конкурса молодых исполнителей «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ».

В первый день фестиваля на сцену поднялись «NOIZE MC», «Сплин», «Ночные снайперы», «LOUNA», Найк Борзов, Глеб Самойлов с «The Matrixx» и «Кукрыниксы». 4 августа гостей ждет выступление групп «Алиса», «7Б», «Анимация», «Наив» и многих других популярных музыкантов. Также над полем пройдет красочное авиашоу пилотажной группы «Русские Витязи».

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.