Утро «НАШЕСТВИЯ-2018» началось с«Гимнастики» Высоцкого

Гости фестиваля сделали зарядку под живую музыку.

Второй день «НАШЕСТВИЯ-2018» 4 августа гости музыкального фестиваля встретили зарядкой под живую музыку. На сцене «НАШЕ 2.0» в 08:30 началась спортивная гимнастика. Упражнения на поле участники делали под песни Владимира Высоцкого, группы «Кино» «Видели ночь», «Молитву» группы Би-2 и другие ритмичные композиции. Многие решили не только размяться, но и подпевать любимым песням. В третий заключительный день фестиваля 5 августа зарядка для всех желающих начнется на поле в 09:00.



Напомним, 19-й фестиваль «НАШЕСТВИЕ-2018» проходит в Большом Завидове в Тверской области с 3 по 5 августа. Более 150 исполнителей выступят для гостей на трех сценах – «НАШЕ 2.0», «Главной сцене», а также сцене «Высоцкий», открытой в этом году специально для участников музыкального конкурса молодых исполнителей «ВЫСОЦКИЙ.ФЕСТ».

В первый день фестиваля на сцену поднялись «NOIZE MC», «Сплин», «Ночные снайперы», «LOUNA», Найк Борзов, Глеб Самойлов с «The Matrixx» и «Кукрыниксы». 4 августа гостей ждет выступление групп «Алиса», «7Б», «Анимация», «Наив» и многих других популярных музыкантов. Также над полем пройдет красочное авиашоу пилотажной группы «Русские Витязи».