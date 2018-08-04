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Организаторы отмечают спокойную обстановку на «НАШЕСТВИИ-2018»

4 Августа 2018 в 15:38
Организаторы отмечают спокойную обстановку на «НАШЕСТВИИ-2018»

Организаторы «НАШЕСТВИЯ-2018» ушли опыт прошлых лет, что позволило обеспечить максимально удобные условия для публики. С начала открытия фестиваля обстановка остаётся абсолютно спокойной и все желающие свободно попадают на его территорию. Об этом на пресс-конференции НСН в пресс-центре на поле «НАШЕСТВИЯ-2018» сообщил заместитель генерального директора, продюсер фестиваля «НАШЕСТВИЕ 2018» Андрей Матвеев.

«Не было фактически никаких экстремальных вещей. У нас не наблюдалось скопления людей перед входом, как часто бывает на многих фестивалях. Мы парковки открыли на три часа раньше, чем планировали. Входы начали функционировать на час раньше, чем объявляли, поэтому у нас не было столпотворения. Всё хорошо с этой точки зрения. Мы находимся в постоянном контакте с силовиками. С начала фестиваля у посетителей изъято 200 литров алкоголя, что для такого масштабного фестиваля совсем незначительная история», - отметил продюсер фестиваля.

Ранее генеральный директор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева рассказала на пресс-конференции НСН о том, что на этот раз полностью сменился состав подрядчиков фестиваля, что положительно сказалось на комфорте зрителей.

«НАШЕСТВИЕ 2018» проходит в Тверской области на территории Большого Завидова 3, 4, 5 августа. По традиции на фестивале открыты главная сцена, а также сцена «НАШЕ 2.0». В этом году также появилась ещё одна площадка - «Высоцкий», на ней выступят 50 полуфиналистов Всероссийского конкурса молодых авторов-исполнителей «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ».

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