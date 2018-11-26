В Сети появилось видео задержанных Россией кораблей ВМС Украины

Все три задержанных 25 ноября корабля ВМС Украины доставлены в Керчь. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник в погранслужбе ФСБ России. В Сеть выложено видео с пришвартованными украинскими кораблями.





Три военных корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили российскую границу в Керченском проливе. Судна были задержаны Погранслужбой РФ. Пострадавшим при применении оружия членам их экипажей оказана медицинская помощь.

В МИД РФ назвали произошедшее провокацией со стороны Украины. Украинский президент Петр Порошенко потребовал от руководства Российской Федерации вернуть корабли и экипажи и собирается ввести на территории Украины военное положение.

В связи с произошедшим Москва запросила на 26 ноября созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН заявил, что Верховная рада проголосует за введение военного положения. Украинский парламент рассмотрит этот вопрос сегодня во время закрытого заседания.