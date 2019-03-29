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Психиатр объяснила побег контрактника в Тверской области

29 Марта 2019 в 14:04
Психиатр объяснила побег контрактника в Тверской области
Старший научный сотрудник отдела суицидологии ФГБУ «Московский НИИ психиатрии» рассказала НСН, почему сержант мог покончить с собой в одиночестве.

В Тверской области нашли тело сбежавшего из воинской части контрактника. Рядом с трупом обнаружили оружие и боеприпасы, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Ранее стало известно, что сержант 1991 года рождения, служивший по контракту, сбежал с оружием из воинской части, дислоцированной в городе Ржев Тверской области. Он прихватил с собой автомат Калашникова с более чем сотней патронов, каску, бронежилет, а также штык-нож.

По предварительной версии, сбежавший военнослужащий мог покончить с собой. Старший научный сотрудник отдела суицидологии ФГБУ «Московский НИИ психиатрии», кандидат медицинских наук Людмила Магурдумова рассказала НСН, почему для самоубийства контрактник мог выбрать уединение.

«На глазах у всех вызвало бы больше подозрения в его поступке. Демонстративный суицид всегда воспринимают по-другому. А тут в одиночестве. Никого нет. Безвыходная ситуация», — рассказала специалист.

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По ее словам, чтобы понять причины произошедшего необходимо собрать максимально объективную информацию и факты из жизни сбежавшего контрактника.

«Надо знать его биографию, откуда он, из какой семьи, где его родители, сколько служил, сколько ему лет, какой у него характер, особенности личности. Надо иметь объективные сведения от того, кто его знал до этого случая. Как они его характеризуют, как он себя вел, в коллективе, в армии, во взводе, на что жаловался», — отметила Людмила Магурдумова.

При этом она отметила, что известные в настоящее время данные указывают на то, что погибший военнослужащий был особенной личностью.

«Необыкновенная личность. Какие-то особенности личности есть, потому что далеко не все покидают воинскую часть, нормальные люди не покидают», — заметила собеседница НСН.

Ранее сообщалось, что в России порядка 30% жителей страдают различными психическими заболеваниями. При этом весной у них повышается вероятность обострения недугов. Как ее снизить, в эфире НСН рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.
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