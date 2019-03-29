Психиатр объяснила побег контрактника в Тверской области

Старший научный сотрудник отдела суицидологии ФГБУ «Московский НИИ психиатрии» рассказала НСН, почему сержант мог покончить с собой в одиночестве.

В Тверской области нашли тело сбежавшего из воинской части контрактника. Рядом с трупом обнаружили оружие и боеприпасы, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Ранее стало известно, что сержант 1991 года рождения, служивший по контракту, сбежал с оружием из воинской части, дислоцированной в городе Ржев Тверской области. Он прихватил с собой автомат Калашникова с более чем сотней патронов, каску, бронежилет, а также штык-нож.

По предварительной версии, сбежавший военнослужащий мог покончить с собой. Старший научный сотрудник отдела суицидологии ФГБУ «Московский НИИ психиатрии», кандидат медицинских наук Людмила Магурдумова рассказала НСН, почему для самоубийства контрактник мог выбрать уединение.

«На глазах у всех вызвало бы больше подозрения в его поступке. Демонстративный суицид всегда воспринимают по-другому. А тут в одиночестве. Никого нет. Безвыходная ситуация», — рассказала специалист.