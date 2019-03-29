Пятница
29 марта
USD 64.8
EUR 72.89
Горячие новости

Контрактник с автоматом сбежал из части в Тверской области

29 Марта 2019 в 09:25
Контрактник с автоматом сбежал из части в Тверской области

Сержант, служивший по контракту, сбежал с оружием из воинской части, дислоцированной в городе Ржев Тверской области, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию правоохранительных органов. По предварительным данным, он прихватил с собой автомат Калашникова с более чем сотней патронов, каску, бронежилет, а также штык-нож.

Как стало известно РЕН ТВ, военнослужащий 1991 года рождения сумел хитростью выманить оружие у дежурного, сказав, что ему необходим срочный фотоотчет по антитеррору. Злоумышленник дождался, когда дежурный отвлекся, и убежал в сторону леса.

Личный состав 6-й бригады Воздушно-космической обороны во Ржеве поднят по тревоге для поиска дезертира. На помощь им направлены сотрудники полиции, сообщает  Москва 24. Информация о беглеце направлена в органы внутренних дел и военных комендатур по Тверской, Московской областям, а также по столице.

На территории этой части находится музей ПВО. Свою историю 6-я Бригада ВКО ведет от созданного после Великой Отечественной войны Московского авиационного истребительного корпуса. Его основу составляли летчики-истребители Великой Отечественной под командованием легендарного Александра Покрышкина, чьё имя присвоено бригаде в 2013 году.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.