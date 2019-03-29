Контрактник с автоматом сбежал из части в Тверской области

Сержант, служивший по контракту, сбежал с оружием из воинской части, дислоцированной в городе Ржев Тверской области, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию правоохранительных органов. По предварительным данным, он прихватил с собой автомат Калашникова с более чем сотней патронов, каску, бронежилет, а также штык-нож.

Как стало известно РЕН ТВ , военнослужащий 1991 года рождения сумел хитростью выманить оружие у дежурного, сказав, что ему необходим срочный фотоотчет по антитеррору. Злоумышленник дождался, когда дежурный отвлекся, и убежал в сторону леса.

Личный состав 6-й бригады Воздушно-космической обороны во Ржеве поднят по тревоге для поиска дезертира. На помощь им направлены сотрудники полиции, сообщает Москва 24 . Информация о беглеце направлена в органы внутренних дел и военных комендатур по Тверской, Московской областям, а также по столице.

На территории этой части находится музей ПВО. Свою историю 6-я Бригада ВКО ведет от созданного после Великой Отечественной войны Московского авиационного истребительного корпуса. Его основу составляли летчики-истребители Великой Отечественной под командованием легендарного Александра Покрышкина, чьё имя присвоено бригаде в 2013 году.