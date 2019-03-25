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Общество

В Госдуме назвали причины весеннего обострения россиян

25 Марта 2019 в 14:09
В Госдуме назвали причины весеннего обострения россиян
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья рассказал в эфире НСН, как бороться с обострением психических расстройств.

В России порядка 30% жителей страдают различными психическими заболеваниями. Весной у них повышается вероятность обострения недугов. Как ее снизить, в эфире НСН рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.  

«Порядка 30% взрослого населения может обнаруживать легкие, непсихотические расстройства, например, легкую депрессию, бессонницу, снижение настроения, повышенную раздражительность. Это так называемый невротический регистр нарушений. При межличностных отношениях это может сопровождаться повышенной раздражительностью, конфликтностью. Много и тяжелых форм психических расстройств. Порядка миллиона человек у нас в стране имеют инвалидность по психическим заболеваниям. Весной некоторые виды психических расстройств чаще манифестируют», - указал парламентарий.

Госдума может увеличить штрафы за рекламу «веселящего газа» 

По его словам, врачи проводят профилактику таких обострений. «Поэтому так важна система диспансеризации больных, это важное достижение отечественной психиатрии, которое важно не потерять. Также очень важно избегать алкоголя и других психоактивных веществ, беспорядочных половых связей, курения, стараться вести здоровый образ жизни. Большое значение для профилактики психических расстройств имеют возрождение института семьи, повышение благосостояния россиян», - заключил эксперт.

Ранее Говорин рассказал НСН, почему нужно запретить рекламу закиси азота, так называемого веселящего газа и приравнять его к психоактивным веществам. 

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