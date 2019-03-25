В Госдуме назвали причины весеннего обострения россиян

В России порядка 30% жителей страдают различными психическими заболеваниями. Весной у них повышается вероятность обострения недугов. Как ее снизить, в эфире НСН рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.
«Порядка 30% взрослого населения может обнаруживать легкие, непсихотические расстройства, например, легкую депрессию, бессонницу, снижение настроения, повышенную раздражительность. Это так называемый невротический регистр нарушений. При межличностных отношениях это может сопровождаться повышенной раздражительностью, конфликтностью. Много и тяжелых форм психических расстройств. Порядка миллиона человек у нас в стране имеют инвалидность по психическим заболеваниям. Весной некоторые виды психических расстройств чаще манифестируют», - указал парламентарий.
Ранее Говорин рассказал НСН, почему нужно запретить рекламу закиси азота, так называемого веселящего газа и приравнять его к психоактивным веществам.