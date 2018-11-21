Психиатр допустил, что делавшего кукол из трупов детей маньяка отпустят домой

Обвиняемого в надругательстве над телами умерших детей могут перевести на амбулаторное лечение. Решение по содержанию Анатолия Москвина, делавшего кукол из трупов девочек, планируется принять 20 декабря, пишут «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника прокурора Ленинского района Нижнего Новгорода Ларису Романову.
Ранее стало известно, что Москвин на протяжении долгого времени раскапывал могилы девочек от 3 до 12 лет, извлекал их тела и изготавливал из них мумии. Мужчина объяснил следователям свои действия тем, что хотел иметь дочь, а мумии, которых он считал своими детьми, стали заменой ей. Экспертиза признала Москвина невменяемым, он находится на принудительном лечении в психиатрическом стационаре.
Вопрос о переводе нижегородца на амбулаторное лечение зависит от того, насколько он осознал всю тяжесть своих преступлений, сообщил НСН психиатр-криминалист Михаил Виноградов.
«Здесь возникает вопрос, в какой степени он осознал, что он делал. В какой степени он понял, что такие вещи не просто интерес для него, а очень тяжелая травма для близких тех, чьи могилы раскапывал. Если он со своей идеей действительно расстался, его можно выпускать», — заявил эксперт.
По его словам, специальное освидетельствование должно выявить, осознал ли Москвин тяжелые последствия своих действий для близких жертв или нет.
«Есть методики, которые позволяют все о человеке узнать. Есть такие очень интересные ученые, Аллан и Барбара Пиз, которые говорят, что человека можно читать, как раскрытую книгу. Я с ними полностью согласен. Вот если его полностью прочитают, не то, что он что-то скрывает в глубине души, а раскроют его душу и выверну наружу, и получат ответ, что он действительно осознал, какую тяжкую травму он причинял родным, тогда его можно выпускать под амбулаторное наблюдение», — рассказал Виноградов.
«Амбулаторное наблюдение предполагает его регулярную явку в диспансер. Регулярно участковый врач и медсестра проверяет на дому, как себя ведет отпущенный на свободу, чем занимается, и по многим-многим признакам видят, что он либо боится, что его снова посадят, либо он, действительно, осознал всю страшную силу своих действий», — сказал эксперт.
Михаил Виноградов добавил, что сама суть преступлений Москвина представляет собой крайне необычный случай.
«Есть такие, которые ходят по кладбищу, смотрят, кого, как хоронят, есть ли на покойнике хороший костюм. У меня был случай экспертный, когда человек вскрыл могилу, снял очень хороший костюм с покойника и в нем ходил. Все удивлялись, что за странный запах идет от костюма, ну и разобрались. Его отправили в психбольницу. А вообще людей, которые вскрывают могилы очень мало. К этому у них должна быть какая-то личная причина. В данном случае, если он свои идеи осознал и от них отказался, его можно оставить под наблюдением», — заключил собеседник НСН.
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