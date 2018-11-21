Психиатр допустил, что делавшего кукол из трупов детей маньяка отпустят домой

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов рассказал НСН, как нижегородца, делавшего мумий из захороненных девочек, могут отпустить лечиться на дому.

Обвиняемого в надругательстве над телами умерших детей могут перевести на амбулаторное лечение. Решение по содержанию Анатолия Москвина, делавшего кукол из трупов девочек, планируется принять 20 декабря, пишут «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника прокурора Ленинского района Нижнего Новгорода Ларису Романову.

Ранее стало известно, что Москвин на протяжении долгого времени раскапывал могилы девочек от 3 до 12 лет, извлекал их тела и изготавливал из них мумии. Мужчина объяснил следователям свои действия тем, что хотел иметь дочь, а мумии, которых он считал своими детьми, стали заменой ей. Экспертиза признала Москвина невменяемым, он находится на принудительном лечении в психиатрическом стационаре.

Вопрос о переводе нижегородца на амбулаторное лечение зависит от того, насколько он осознал всю тяжесть своих преступлений, сообщил НСН психиатр-криминалист Михаил Виноградов.

«Здесь возникает вопрос, в какой степени он осознал, что он делал. В какой степени он понял, что такие вещи не просто интерес для него, а очень тяжелая травма для близких тех, чьи могилы раскапывал. Если он со своей идеей действительно расстался, его можно выпускать», — заявил эксперт.

По его словам, специальное освидетельствование должно выявить, осознал ли Москвин тяжелые последствия своих действий для близких жертв или нет.

«Есть методики, которые позволяют все о человеке узнать. Есть такие очень интересные ученые, Аллан и Барбара Пиз, которые говорят, что человека можно читать, как раскрытую книгу. Я с ними полностью согласен. Вот если его полностью прочитают, не то, что он что-то скрывает в глубине души, а раскроют его душу и выверну наружу, и получат ответ, что он действительно осознал, какую тяжкую травму он причинял родным, тогда его можно выпускать под амбулаторное наблюдение», — рассказал Виноградов.