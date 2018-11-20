Психиатр-криминалист рассказал, как отличить лжемагов от настоящих экстрасенсов

Михаил Виноградов в эфире НСН рассказал, почему создать реестр лжеэкстрасенсов будет очень сложно.

В Мосгордуме предложили создать реестр лжемагов. С такой инициативой выступил председатель комиссии столичного парламента по делам общественных объединений и религиозных организаций. По его словам, также необходимо создание профессиональной ассоциации для настоящих экстрасенсов, что поможет дать правовую оценку их действиям, сообщает АГН «Москва».

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов, который длительное время занимается изучением экстрасенсов и парапсихологов, в эфире НСН такую инициативу не поддержал.

«Создать такой реестр очень сложно. Можно ошибиться и отсеять специалистов вместе с мошенниками. Здесь нужно идти опытным путём», - отметил собеседник НСН.

При этом Михаил Виноградов рассказал, что отличить афериста от человека с настоящими экстрасенсорными способностями вполне реально.

«Отличить жулика от настоящего специалиста очень сложно. Лжемаги тщательно узнают всё о своей жертве. Приходит человек к обычному экстрасенсу: ему не надо ничего рассказывать, надо только сказать, чтобы ответили на ваши вопросы. Когда приходят к лжемагу, он начинает выяснять: что, как и когда. Это первый признак, что человек не владеет магией. Всегда были настоящие экстрасенсы. Их мало. Настоящие экстрасенсы не занимаются бытовыми вопросами. Убийства, похищения, изнасилования – вот круг особо тяжких преступлений, где экстрасенсы могут быть полезны», - подчеркнул психиатр-криминалист.

По словам Михаила Виноградова, лжеэкстрасенсы никогда не работают с правоохранительными органами.

«Экстрасенсы дают ориентировку сыщикам и следователям, а они уже отрабатывают версию. Чтобы люди не боялись мошенников, надо начинать работать со следователем, с оперативниками, потому что мошенники стараются в их поле зрения не попадать. А настоящие экстрасенсы охотно помогут», - заключил Виноградов.

Напомним, в начале декабря 2017 года член комитета Госдумы по труду, соиальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил считать мошенничеством или вымогательством услуги экстрасенсов. А в мае 2018 года ясновидящая, экстрасенс Алёна Орлова в эфире НСН поддержала ограничение рекламы экстрасенсов.