В Чечне поведали об участи пойманного участника нападения на Будённовск

Пресс-секретарь главы Чеченской республики прокомментировал НСН задержание бывшего члена банды Басаева.

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности сообщил о задержании в Москве одного из участников нападения банды Шамиля Басаева на Буденновск в 1995 году. Как передает ТАСС, имя задержанного гражданина России Хазваха Черхигов, он родился в 1978 году.

По данным ЦОС ФСБ, в составе банды Басаева подозреваемый принимал участие в захвате заложников в Будённовске. Это подтверждают свидетели. На момент нападения на Будённовск Черхигову было 17 лет. После задержания его отправили в северокавказский главк Следственного комитета, а затем арестовали.

Пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов в эфире НСН рассказал, где может пройти суд над задержанным.

«Для этого есть закон, который чётко определяет проведение судебного разбирательства. Чаще всего суд проходит по месту совершения преступления с учётом его тяжести. О других возможных преступлениях, к которым мог иметь отношение задержанный, должно быть сообщено дополнительно. Что касается возможного приговора, мы на практике знаем, что обвиняемые по делу о нападении на Будённовск получают разные сроки в зависимости от тяжести совершенных деяний. Всё зависит от того, был ли он пособником или лично принимал участие в нападении на родильный дом», - отметил Альви Каримов.

Большая группа террористов напала на Будённовск в Ставропольском крае 14 июня 1995 года. Боевиками руководил Шамиль Басаев. Они захватили в заложники более полутора тысяч жителей и согнали их в местную больницу. Террористы требовали остановить контртеррористическую операцию в Чечне и вступить в переговоры с режимом Джохара Дудаева. В результате действий террористов погибли 129 человек, пострадали свыше 400. Ранее были осуждены и приговорены к разным срокам лишения свободы более 30-и участников нападения. Около 20 бандитов были ликвидированы впоследствии.