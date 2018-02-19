Прощеное воскресенье по-дагестански. Кто и зачем расстрелял прихожан храма?

Фото: krasnoturinsk.info



НСН побеседовала с силовиками, сенаторами и экспертами о возможных причинах расстрела прихожан возле храма в Кизляре.



Стрельба возле православного храма в городе Кизляр в Дагестане в минувшее воскресенье, 18 февраля, унесла жизни пятерых прихожан. Еще четверо, в том числе сотрудники правоохранительных органов, получили ранения и находятся в больнице. Преступника – 22-ух летнего жителя республики Халила Халилова – удалось ликвидировать на месте. К храму Георгия Победоносца в Кизляре он пришел, вооруженный охотничьи ружьем, и открыл огонь по людям, которые выходили после вечерней службы в Прощеное воскресенье. Под обстрел попали женщины: Надежда Терлиян, Людмила Щербакова, Вера Моргунова и Ирина Мелькомова – они скончались на месте. В больнице от полученных ранений скончалась также Вера Блинникова.



Жестокое убийство в канун Великого Поста резко осудили в РПЦ, назвав провокацией. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что произошедшему не может быть никакого оправдания. Ответственность за расстрел взяло на себя «Исламское государство» (ИГИЛ – деятельность организации запрещена в России»), однако доказательств боевики не предоставили. Террористический акт, по данным СКР, рассматривается как одна из версий произошедшего.

НСН побеседовала с представителями силовых структур, сенаторами, политологами и экспертами и выяснила, кто на самом деле мог стоять за кровавым инцидентом в республике.

БЫЛ ЛИ ТЕРАКТ?

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», член ОП РФ Сергей Гончаров в эфире НСН поставил под сомнение версию теракта в Кизляре.

«Я пока не могу взять на себя смелость утверждать, что это теракт. Надо определить точно, по каким причинам этот молодой преступник открыл огонь. В основном под его пули попали женщины. С этим будет разбираться следствие», - отметил Гончаров. По мнению представителя силовых структур, сегодня ИГИЛ «пытается всеми путями остаться на плаву в политическом поле» и «приписывает себе» различные трагедии, которые происходят как в России, так и по всему миру.

Отсутствие представленных доказательств, по словам Гончарова, подтверждает эту версию. По данным источника ТАСС, Халилов не значился в розыске как участник бандподполья или пособник боевиков.

Бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков также считает, что «Исламское государство» может приписать себе «все, что угодно, воспользовавшись ситуацией». «Можно только говорить, что представители ИГИЛ внимательно отслеживают, что происходит в том числе, и в России, и на Северном Кавказе», - отметил он в беседе с НСН.

Версию о причастности ИГИЛ к расстрелу прихожан считает возможной глава комитета Госдумы по делам национальностей Гаджимет Сафаралиев. «Вариант с ИГИЛ возможен. Есть «спящие» ячейки и в любой момент они могут активизироваться. После разгрома в Сирии формирований ИГИЛ, естественно, они разбегаются по разным странам и многие возвращаются на родину, откуда были завербованы», - отметил депутат в беседе с НСН.

По словам источников РБК, стрелявший в прихожан Халилов входил в «спящую» ячейку группировки «Исламское государство».

САМЫЙ НАПРЯЖЕННЫЙ РЕГИОН

Эксперты НСН практически единогласно назвали Дагестан самым напряженным регионом Северо-Кавказского федерального округа страны.

«Надо признать, что за последние годы обстановка становится все хуже и хуже, - заявил Сергей Гончаров. - Ситуация в Дагестане является для силовиков вопиющей. Практически каждую неделю случаются стычки, и силовики проводят операции по обезвреживанию бандитов. Нас серьезно волнует появление ваххабизма, бандитских формирований, которые очень серьезно подвержены ИГИЛ и другим экстремистским сообществам».

О том, что в республике сосредоточено подполье всего Северного Кавказа, сообщил ранее НСН вице-президент Ассоциации ветеранов спецслужб «Беркут» Валерий Малёваный.

«На сегодняшний момент Дагестан является точкой террористического подполья по всему Северному Кавказу, - подчеркнул собеседник НСН. - В Чечне Кадыров практически вывел эту «заразу». В Дагестане на сегодняшний момент очень сильное течение радикального исламизма, которое ушло в глубокое подполье. То там, то сям включается режим чрезвычайной ситуации, то есть обнаруживаются банды, которых блокируют».

Политолог, президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко также считает, что с точки зрения активности террористических группировок Дагестан занимает первое место среди всех Северо-Кавказских республик. «Террористическая активность на уровне конкретных республик Северного Кавказа происходила последнее время. Другое дело, что таких масштабных терактов не было», - сказал он в беседе с НСН.

О возможности серьезного межрелигиозного и межконфессионального напряжения в республике заявил бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков. «По характеру совершенного преступления оно относится к категории, когда ваххабиты, экстремисты расстреливают абсолютно невинных непричастных людей. То, что выбраны были православные люди, возвращавшиеся из храма, этому могло послужить как межрелигиозное и межконфессиональное напряжение. Но, может быть, что просто люди были в этом населенном пункте в этот час наиболее сконцентрированы и легче было осуществить такое нападение. Характер выбранного места и времени говорит о многом», - считает собеседник НСН.

При этом он подчеркнул, что определить зачинщика инцидента можно будет только по результатам тщательного расследования. «Скорее всего, это продолжение действий различных экстремистских группировок, которые, к сожалению, свойственны в Дагестане в последнее время. Там напряжение, в отличие от соседних республик и областей, сохраняется по сей день. Это выплеск достаточно молодого человека, легко поддающегося на влияние экстремистов. Но кто им руководил – может показать только следствие. Жалко, конечно, что его живым не взяли!», - сказал Степанков.

В ДАГЕСТАНЕ ВСЕ СПОКОЙНО

С тезисом о влиянии радикального ислама в Дагестане не согласился депутат Гаджимет Сафаралиев. «Судя по событиям последних лет, я не сказал бы, что в Дагестане сильно влияние радикального ислама. Я Кизляр очень хорошо знаю, часто там бываю. Глава муниципального образования – мой бывший студент. Там нет никаких проблем между русскими и нерусскими, православными и мусульманами. За исключением отдельные случаев, которые были связаны с преступными группировками, которые впоследствии были ликвидированы. Этот инцидент я не думаю, что был связан с какими-то межнациональными моментами», - сказал он в беседе с НСН.

По словам Сафаралиева, чтобы в будущем предотвратить подобные инциденты, нужно не только усилить работу спецслужб, но в постоянном режиме мониторить ситуацию, вести просветительскую работу с молодежью, через которую «очень часто вербуют и распространяют идеи радикального ислама».

Сейчас правоохранители, как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, проверяют причастность устроившего стрельбу в Кизляре к экстремистским организациям, пишет Regnum. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Инцидент в Дагестане взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Семьям погибших женщин, по словам врио главы Дагестана Владимира Васильева, будет оказана вся необходимая помощь. Выплаты в размере 500 тыс. рублей предусмотрены для семей погибших при расстреле отмечает RT. По 250 тыс. рублей выплатят пострадавшим, получившим ранения тяжелой степени тяжести, 150 тыс. рублей - средней степени тяжести и по 100 тыс. рублей - лёгкой степени тяжести.

Анна Гришко