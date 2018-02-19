Эксперт: В Дагестане сосредоточено подполье всего Северного Кавказа

Фото: РИА Новости/Заур Халиков

Вооруженное нападение на прихожан храма в Кизляре унесло жизни пяти человек, четверо пострадали. Ответственность на себя взяло «Исламское государство».

Стрельба в дагестанском Кизляре в минувшее воскресенье унесла жизни пяти человек, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за расстрел храма Георгия Победоносца взяло на себя «Исламское государство» (ИГИЛ – деятельность организации запрещена в России»). Как отмечает Reuters со ссылкой на агентство Amaq, доказательств этого заявления пока не было предоставлено.



Между тем, ранее «Интерфакс» сообщал, что при обыске в доме нападавшего - 22-летнего местного жителя Халила Халилова - было найдено его видеообращение на фоне флага ИГИЛ. В этом году это первый инцидент в Дагестане, ответственность за который взяло на себя «Исламское государство» и 11-м за все время. Впервые боевики завили о проведении операции в республике в сентябре 2015 года, отмечает «Кавказский узел».

Вице-президент Ассоциации ветеранов спецслужб «Беркут» Валерий Малёваный в эфире НСН ранее отметил, что в республике сейчас сосредоточено подполье всего Северного Кавказа.

«На сегодняшний момент Дагестан является точкой террористического подполья по всему Северному Кавказу. В Чечне Кадыров практически вывел эту заразу. В Дагестане на сегодняшний момент очень сильное течение радикального исламизма, которое ушло в глубокое подполье. То там, то сям включается режим чрезвычайной ситуации, то есть обнаруживаются банды, которых блокируют», - отметил эксперт.

Он также добавил, что первую позицию Дагестана по наличию исламского радикализма, можно видеть по сирийским боевикам, где 40 процентов боевиков российского происхождения, в основном, из Дагестана. Второе место занимает Татарстан, третье – Башкирия.

Напомним, что Халилов открыл стрельбу по прихожанам храма из охотничьего ружья в прощеное воскресенье, 18 февраля. В Следственном комитете РФ сообщили, что 22-ух летний нападавший при попытке задержания ранил двух сотрудников правоохранительных органов и был уничтожен.

Четверо женщин погибли на месте. Это Надежда Терлиян, Людмила Щербакова, Вера Моргунова и Ирина Мелькомова. В больнице скончалась также Вера Блинникова.

В настоящий момент, как пишет «Свободная Пресса», состояние двух раненных сотрудников Росгвардии оценивается как средней степени тяжести, они находятся в отделении травматологии ЦГБ Кизляра. Как отметила первый зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, предположила, что нападение на жителей Кизляра, могло быть тщательно заранее спланировано.

По факту вооруженного нападения на прихожан возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц) и ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В Кизляре усилены меры безопасности, приведены в боевую готовность все дежурные посты, пишут «Известия»со ссылкой на мэра города Александра Шувалова.