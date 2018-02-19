Ветеран «Альфы» подтвердил влияние ИГИЛ на Дагестан

Эксперт в эфире НСН рассказал, что смена руководства Дагестана была связана с ухудшением террористической обстановки в республике.

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ – деятельность запрещена в России) взяла на себя ответственность за стрельбу в Кизляре около православного храма, сообщает Reuters со ссылкой на информационные агентства, которые находятся под контролем боевиков. Напомним, в результате инцидента погибли пять человек, ещё четверо - ранены.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», член ОП РФ Сергей Гончаров в эфире НСН заявил, что за последние годы террористическая обстановка в республике лишь обострялась (слушайте аудио).

«На сегодняшний момент Дагестан является для нас напряжённым регионом, я бы так мягко выразился. В последние годы обстановка становится хуже и хуже. Скорее всего, замена Абдулатипова (бывший глава республики – НСН) на Васильева (врио главы Дагестана – НСН) является следствием того, что, наверное, нашему президенту надоело слушать доклады о той ситуации, которая происходит в Дагестане. Но нас, как силовиков, больше волнует проявление бандитских формирований, которые очень серьёзно подвержены ИГИЛ и другим экстремистским сообществам», - отметил эксперт.

Напомним, 18 февраля житель села Кидеро устроил стрельбу из охотничьего ружья около церкви в Кизляре. Под обстрелом оказались прихожане. Сотрудникам МВД и Росгвардии пришлось открыть ответный огонь. В результате боевик был ликвидирован, сообщает Ura.ru . Ранее в эфире НСН вице-президент Ассоциации ветеранов спецслужб «Беркут» Валерий Малёваный подчеркнул, что в Дагестане сосредоточено подполье всего Северного Кавказа.